تدوین دستورالعمل حقوق و دستمزد معلمان مدارس غیردولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی زینی وند گفت: به محض دائمی شدن لایحه مدارس غیردولتی این دستورالعمل برای عملیاتی شدن به هیات دولت فرستاده میشود.
وی اظهار کرد: با اجرای این دستورالعمل تامین بخشی از حق بیمه معلمان انجام شده البته با تشکیل صندوق حمایت از موسسان مدارس غیردولتی این روند تسهیل میشود.
زینیوند با بیان اینکه یکی از مشکلات معلمان مسئله پرداخت بیمه آنها است، عنوان کرد: در بسیاری از مشاغل، بیمه با تخفیف به نیروها ارائه میشود اما در مدارس غیردولتی حق بیمه بالایی توسط موسسان یا معلمان پرداخت میشود که با حقوق حداقلی در نظر گرفته شده برای آنها مشکلساز است.
مدیر کل سازمان مدارس غیردولتی افزود: با توجه به ماده ۲۵ تاسیس مدارس غیردولتی، بخشی از بیمه فعالان در این مدارس باید از طریق صندوق حمایت از موسسان تامین شود.
زینیوند از دیگر برنامههای در نظر گرفته شده برای نیروهای غیردولتی را بحث توانمندسازی آنها برشمرد و اضافه کرد: برنامههایی از قبیل برگزاری دورههای بدو و حین خدمت همچنین توجه به تناسب بین رشته تحصیلی و زمینه فعالیت از جمله این موارد است.
وی یادآور شد: در سنجش صلاحیت حرفهای معلمان بانک نیروی انسانی و شایستگیهای آموزشی و تربیتی آنها مورد توجه قرار میگیرد و برای فاصله موجود بین وضعیت فعلی و مطلوب تمهیداتی اندیشیده شده است.
نظر شما