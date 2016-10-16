ایران خواستار همکاری باساحل عاج برای مقابله باقاچاق موادمخدر است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله مابدی، وزیر امور خارجه ساحل عاج که بنا به دعوت رسمی وزیر امور خارجه کشورمان به تهران سفر کرده است با محمد جواد ظریف دیدار و تبادل نظر کرد.

در این دیدار ظریف با اشاره به زمینه های فروان همکاری میان دو کشور دوست، مبارزه با تروریسم در فکر و اندیشه و تبادل تجربیات عملی و علمی و آموزشی در این زمینه را یکی از مصادیق همکاری دو کشور عنوان کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تاکید بر ادامه همکاری ایران و ساحل عاج در مجامع بین المللی، خواستار همکاری دو کشور در موضوع مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر شد.

در این دیدار عبدالله مابدی، وزیر امور خارجه ساحل عاج هم ضمن تبریک جهت حل و فصل پیروزمندانه مناقشه هسته ای ایران، اظهار کرد: این موفقیتی برای امت اسلامی است و دستاوردی برای ما هم محسوب می شود.

وزیر امور خارجه ساحل عاج با بیان اینکه ایران یک قدرت بزرگ در همه زمینه ها بویژه سیاسی و اقتصادی است، ابراز امیدواری کرد که کمیسیون مشترک ایران و ساحل عاج در سه ماهه اول سال ۲۰۱۷ در ابیجان برگزار شود.

عبدالله مابدی با برشمردن برخی زمینه های مشترک همکاری میان ایران و ساحل عاج تاکید کرد: ایران می تواند شریک کلیدی ساحل عاج در زمینه انرژی باشد.

وی همچنین آموزش های فنی و حرفه ای، همکاری های علمی و آموزشی، بانکی، کشاورزی، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و سایر جرایم را از زمینه های دیگر همکاری های دو کشور برشمرد که می تواند توسعه یابد.