حضور کم تعداد تماشاگران و شادی عجیب فراز کمالوند

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار رقابت های هفته هشتم لیگ برتر دو تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز و پدیده مشهد از ساعت ۱۵ در استادیوم بنیان دیزل تبریز مقابل هم قرار گرفتند که این مسابقه با برتری ۳ بر صفر شاگردان کمالوند خاتمه یافت.

این سه امتیاز اولین پیروزی تیم تبریزی گسترش فولاد در لیگ شانزدهم بود. البته از این دیدار استقبال خوبی نشده بود و نزدیک تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند.

البته این تعداد اندک نیز به شدت تیم گسترش فولاد را تشویق می کردند. در برخی از دقایق که تماشاگران ساکت بودند حرف های سرمربیان دو تیم با بازیکنان به خوبی شنیده می شد.

محسن بنگر بازیکن تراکتورسازی نیز در ورزشگاه حاضر بود و از نزدیک این بازی را نظاره می کرد.

فراز کمالوند سرماخوردگی شدیدی داشت ولی با این حال در این مسابقه به دفعات با بازیکنان تیمش نکات تاکتیکی را منتقل می کرد و لب خط ایستاده بود.

سرمربی گسترش فولاد بعداز به ثمر رسیدن گل دوم تیمش مسافت ۲۰ متری را با سرعت طی کرد و خود را به حلقه شادی بازیکنان تیمش رساند. این حرکت عجیب سرمربی گسترش فولاد باعث تشویق هواداران شد.

رضا مهاجری سررمبی پدیده نیز در این دیدار از شهاب گردان استفاده نکرد و این دروازه بان پس از هفت هفته روی نیمکت نشسته بود.

نیمه اول این مسابقه با تک گل رضاخالقی فر به سود گسترش فولاد به پایان رسید. در نیمه دوم گسترش فولادی ها دو بار دیگر توسط خالقی فر و پریرا به گل رسیدند تا اولین پیروزی فصل خود را کسب کند.

گسترش فولاد تبریز با این پیروزی ۸ امتیازی شد و با تفاضل گل بهتر نسبت به تیم های سایپا و صبا در رده دوازدهم جدول قرار گرفت. پدیده هم با ۷ امتیاز در رده پانزدهم جدول قرار گرفت.