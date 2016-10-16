دستگیری ۲۴ متهم در فامنین/کشف ۳۰ هزار نخ سیگار قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان، محمدباقر سلگی اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان فامنین طی ماه جاری در راستای ارتقای امنیت اجتماعی موفق به دستگیری ۲۴ نفر متهم با جرایم مختلف شدند.

وی افزود: در این طرح ۸ سارق، ۹ خرده‎فروش مواد مخدر و یک نفر در خصوص قاچاق کالا و ۶ نفر نیز در خصوص سایر جرایم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین با بیان اینکه دراین طرح ۵۸۰ گرم انواع مواد مخدر و ۳۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق نیز کشف شد، گفت: مجموعه انتظامی فامنین اجازه هیچ گونه تحرکی به سارقان و خرده‎فروشان مواد مخدر را نداده و هرگونه اقدام و تحرک آنها از چشمان تیزبین پلیس دور نخواهد ماند.

وی با بیان اینکه شهرستان فامنین محل ناامنی برای قانون‌شکنان، سارقان و فروشندگان مواد مخدر شده است، اظهار داشت: پلیس فامنین ضمن برخورد جدی با متخلفان، اجازه سلب آرامش و امنیت شهروندان را به قانون‌شکنان نخواهد داد.

سلگی از مشارکت و همراهی مردم شهرستان با مجموعه انتظامی تقدیر کرد و آن را عامل مهمی برای پیشبرد امور دانست.