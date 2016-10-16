به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد رضایی عصر یکشنبه در جلسه شورای مسکن لرستان با بیان اینکه از ۴۳ هزار و ۸۹۴ واحد مسکن مهر لرستان تاکنون حدود ۳۶ هزار واحد آن افتتاح شده است، اظهار داشت: در سه سال آخر دولت جدید دو برابر نسبت به دولت قبل واگذاری مسکن مهر در بخش دولتی داشته ایم.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی لرستان اضافه کرد: راه و شهرسازی لرستان از ۲۵ درصد باقی مانده واحدهای مسکن مهر تعاونی ها و سه جانبه ها می تواند هفت درصد آن ها را تعیین تکلیف کند و واحدهایی که در حد پی ریزی بوده را سازمان ملی تعیین تکلیف خواهد کرد.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: فاز دو مسکن مهر شهرستان الیگودرز تا کنون متقاضی نداشته است.

وی با بیان اینکه راه و شهر سازی لرستان در رابطه با تعیین تکلیف کردن هزار و ۳۸ واحد مسکن مهر با پیشرفت فیزیکی پایین در استان لرستان ورود پیدا خواهد کرد، اظهار داشت:این تعداد واحد مسکن مهر پیشرفت فیزیکی پایینی دارند و ادامه فعالیت ساخت این تعداد واحد مسکن مهر انجام نخواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی لرستان گفت: حدود هزار و ۶۵۱ واحد مسکن مهر فاقد متقاضی در استان وجود دارد.