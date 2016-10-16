۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۲۳

معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان مطرح کرد؛

بهره‌برداری از ۳۶ هزار واحد مسکن مهر در استان لرستان

خرم آباد - معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی لرستان از افتتاح ۳۶ هزار واحد مسکن مهر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد رضایی عصر یکشنبه در جلسه شورای مسکن لرستان با بیان اینکه از ۴۳ هزار و ۸۹۴ واحد مسکن مهر لرستان تاکنون حدود ۳۶ هزار واحد آن افتتاح شده است، اظهار داشت: در سه سال آخر دولت جدید دو برابر نسبت به دولت قبل واگذاری مسکن مهر در بخش دولتی داشته ایم.

 معاون مسکن و ساختمان  اداره کل راه و شهرسازی لرستان اضافه کرد: راه و شهرسازی لرستان از ۲۵ درصد باقی مانده واحدهای مسکن مهر تعاونی ها و سه جانبه ها می تواند هفت درصد آن ها را تعیین تکلیف کند و واحدهایی که در حد پی ریزی بوده را  سازمان ملی تعیین تکلیف خواهد کرد.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت:  فاز دو مسکن مهر شهرستان الیگودرز تا کنون متقاضی نداشته است.

وی با بیان اینکه راه و شهر سازی لرستان در رابطه با تعیین تکلیف کردن هزار و ۳۸ واحد مسکن مهر با پیشرفت فیزیکی پایین در استان لرستان ورود پیدا خواهد کرد، اظهار داشت:این تعداد واحد مسکن مهر پیشرفت فیزیکی پایینی دارند و ادامه فعالیت ساخت این تعداد واحد مسکن مهر  انجام نخواهد شد.

 معاون مسکن و ساختمان  اداره کل راه و شهرسازی لرستان گفت: حدود هزار و ۶۵۱ واحد مسکن مهر  فاقد متقاضی در استان وجود دارد.

