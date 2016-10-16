دو هزار اتوبوس از اصفهان برای اعزام زائران اربعین اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش امانی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: از چندین ماه قبل تیم‌های کارشناسی برای بررسی وضعیت مرز مهران برای زائرین حسینی از اصفهان اعزام شده اند که در دستور العمل جدید، مرز چذابه و شلمچه را دو مرز عبوری برای زائرین اصفهان قرار دادند و با بررسی‌های مجدد، برنامه‌ ریزی برای استقبال خوب از زائرین صورت گرفته است.

وی بیان داشت: درصددیم زمینی را برای استقرار اتوبوس‌های اعزامی از اصفهان در نزدیک مرزهای پیش بینی شده اختصاص دهند که همچون سال گذشته با ترافیک سنگین اتوبوس‌ها برای حمل و نقل مسافرین مواجه نشویم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان با اشاره به اینکه کارگروهی به منظور ساماندهی بهتر زائران کربلا تشکیل شد که این کارگروه سه کمیته دارد، اضافه کرد: جلسات مشترکی با ۱۲ دستگاه عضو کمیته حمل و نقل و سوخت برگزار شد و استان اصفهان معین خوزستان قرار گرفت.

امانی در بخش دیگری از سخنان خود، بیان داشت: بیشترین تردد در شش ماهه نخست سال جاری مربوط به محورهای فلاورجان - اصفهان، زرین شهر - اصفهان و مورچه خورت - اصفهان بوده است.

وی با اشاره به نصب دوربین در مقابل راننده در ناوگان مسافربری، تصریح کرد: سامانه پیمایش هوشمند تردد ناوگان (سپهتن) یک سال به صورت آزمایشی در اتوبوس‌های یکی از شرکت‌های مسافربری نصب شد که با موفقیت به انجام رسید. در حال حاضر ۳۰۰ دستگاه اتوبوس محور اصفهان – تهران و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس اصفهان – شیراز دارای این سیستم هستند و به صورت آنلاین بررسی می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان بیان داشت: این سیستم باعث شده تا حقوق شهروندی لحاظ شود و همچنین خطر برای عبور رانندگان از عرض خیابان برای مراجعه به ایستگاه پلیس راه کاهش یابد.

وی در پاسخ به اینکه آیا حمل بار توسط ناوگان مسافربری مجاز است، گفت: حمل بار توسط ناوگان مسافربری به طور کل ممنوع است و جلوگیری از این موضوع باید توسط اداره اماکن انجام شود.

امانی پیرامون عمر ناوگان مسافربری استان اصفهان نیز، گفت: یک هزار و ۹۴۱ دستگاه اتوبوس با عمر ناوگان حدود ۱۱.۳ سال، دو هزار و ۴۶۹ دستگاه مینی بوس با عمر حدود ۲۴.۵ سال و ۹۱۳ دستگاه سواری با عمر حدود ۹.۴ سال در ناوگان مسافربری استان اصفهان وجود دارند.

وی افزود: با توجه به وضعیت تورم و رکود، استقبال از وام‌ها و تسهیلات برای نوسازی ناوگان کاهش یافته است. همچنین افزایش بهره وام‌های اعطایی از طرف سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها از هشت درصد به ۱۴ درصد؛ از دیگر دلایل کاهش استقبال برای نوسازی ناوگان به حساب می‌آید.