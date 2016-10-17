پس لرزه های اقدامات دریک برج/صندوق ذخیره فرهنگیان زیرذره بین مجلس

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: پس لرزه های برجی در ونک به گوش می رسد، برجی که هم اکنون قیمت آن ۲۳۰ میلیارد تومان برآورد شده است و معاملات اقتصادی در آن جا انجام می گیرد و میلیاردها پول جابه جا می شود.

این برج متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است و البته می توان گفت، تنها نام آن، از آن فرهنگیان است و فرهنگیان کمترین نقش را در آن ایفا می کنند و فقط ماهانه مبلغی از فیش حقوق آنان کم می شود تا هنگام بازنشستگی پولی نصیبشان شود و کمتر معلمی است که از مزایای این صندوق که فعالیت های اقتصادی از پتروشیمی گرفته تا برج سازی و بانکداری انجام می دهد، باخبر باشد.

روزانه از وزارت آموزش و پرورش خبرهای زیادی منتشر می شود که کمترین آن سهم صندوق ذخیره فرهنگیان است در حالی که این صندوق فعالیت های اقتصادی زیادی انجام می دهد، اما چند ماهی است که خبرهای منتشر شده مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان خوشایند نیست و از اختلاس های میلیاردی و تخلفات خبرهایی به گوش می رسد.

یکی از خبرهایی که بازتاب زیادی داشت، اعلام بازداشت مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بود که با تکذیب روبه‌رو شد و پس از آن نیز اخباری مبنی بر بازداشت همسر و فرزند مدیرعامل به گوش رسید.

همین مسائل موجب شد تا شنیده هایی به گوش برسد که مسئولان عالی رتبه وزارت آموزش و پرورش در این صندوق زیرمجموعه خود خانه تکانی هایی انجام دهند که البته آن نیز صد در صد تایید نشد و اخبار ضد و نقیضی از تغییرات هیئت مدیره و مدیرعامل این صندوق به گوش رسید تا جایی که وزیر آموزش وپرورش در واکنش به این شنیده ها از ارزیابی عملکرد هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان از اسفندماه سال گذشته خبر داد و گفت: این موضوع در حال بررسی است. برخی اطلاعات و آماری از افراد اعلام کردند که بدون بررسی دقیق بوده است و از نهادهای نظارتی کمک گرفته ایم تا انشاالله بتوانیم به یک جمع بندی برسیم.

حاشیه های صندوق ذخیره فرهنگیان به همین خبرها ختم نشد بلکه با صحبت های دادستان تهران در هفتم مهرماه جدی تر شد و جعفری دولت آبادی نیز از بازداشت چهار نفر مرتبط با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد که این مسئه ضرورت تحقیق و تفحص از این صندوق از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را جدی تر از گذشته کرد.

شکل گیری اولین تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان

سال هاست موض‍وع تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود به طوری که این موضوع از مجلس شورای اسلامی هشتم مطرح بود اما این اتفاق رخ نداد تا اینکه در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۵ مهرماه، در مجلس شورای اسلامی دوره دهم، بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

پس از طرح برخی سوءاستفاده ها از منابع صندوق ذخیره فرهنگیان از سوی جبار کوچکی‌نژاد به عنوان یکی از امضاءکنندگان طرح تحقیق و تفحص، نمایندگان با ۲۰۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در مجلس با این تحقیق و تفحص موافقت کردند. با این رای گیری مشخص شد ۸۹ درصد نمایندگان حاضر در مجلس موافق این تحقیق و تفحص بودند.

نماینده مجلس: صندوقی به نام فرهنگیان و به کام عده ای محدود

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی از تخلفاتی سخن به میان می آورد که نشان می دهد این صندوق به نام فرهنگیان و به کام تعداد محدودی از افراد بوده است. به طوری که به گفته ی کوچکی نژاد، ۹۰ درصد تسهیلات این صندوق به ۳۰ نفر داده شده است و ۱۰ درصد وام خرد به فرهنگیان اختصاص داده شده است.

وی مدعی است که در سال ۹۴، این صندوق بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان زیان دید که برای جبران آن اموال منقول خود را ارزش‌گذاری غیرواقعی کرد، امروز بانک سرمایه ۷ هزار میلیارد معوقات غیر قابل وصول دارد و تنها یک نفر ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به این بانک بدهکار است.

کوچکی نژاد با صراحت می گوید: هیئت مدیره شرکت های صندوق ذخیره فرهنگیان به صورت باندی و فامیلی اداره می شود و هیچ تخصصی ندارند و برای هر شرکت بیش از ۲۰ مشاور گرفته اند.

وی همچنین از عدم استعلام از مراجع ذیربط برای تائید صلاحیت هیئت مدیره شرکت های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان انتقاد می کند و معتقد است، اعضای هیئت مدیره فرهنگیان هرکدام در چندین هیئت مدیره عضو هستند.

پس از موافقت ۸۵ درصدی بهارستان نشینان، مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در نامه ای به رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، ضمن استقبال از تحقیق و تفحص از موسسه، مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی، کتابخانه و اسناد موسسه را موظف به ارائه اطلاعات و همکاری همه جانبه با هیات تحقیق و تفحص کرد.

اعلام استقبال مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از طرح تحقیق و تفحص

شهاب الدین غندالی در نامه خود به زاهدی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از حساسیت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به دارایی و معیشت فرهنگیان عزیز، مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی، کتابخانه و اسناد موسسه را موظف کرده است که کلیه اسناد، مدارک، اطلاعات و درخواست های هیات محترم تحقیق و تفحص را از بدو تاسیس موسسه، بدون فوت وقت در اختیار ایشان قرار دهد.

مدیرعامل موسسه همچنین اطمینان خاطر داده است که با انجام این مهم، صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یک موسسه بزرگ اقتصادی به اهداف اساسی خود که همانا حفظ، حراست و ارتقای سرمایه های مادی و معنوی فرهنگیان عزیز است، نزدیکتر خواهد شد.

آنچه که روشن است، نارضایی معلمان از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان است، صندوقی فعالیت های بزرگ اقتصادی دارد اما معلمان از هیچ یک از مزایای آن نه خبر دارند و نه بهره مند می شوند، امید است که اگر تخلفی نیز در این صندوق شده است به جد پیگیری و شفاف سازی شود چراکه غفلت از آن، جفا در حق معلمان است، معلمانی که همواره نسبت به وضعیت معیشتی خود معترضند و معتقدند بی عدالتی هایی به آنان نسبت به دیگر کارمندان دولتی روا می شود. اگر این تخلفات نیز محرز شود، سال ها جفا در حق این قشر زحمت کش شده است.