به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری ساوه، محمد بهاروند در نشست با مدیران صنایع ساوه، با اشاره به جایگاه ساوه به عنوان دومین شهر صنعتی استان مرکزی اظهار داشت: حمایت از صنایع ساوه و کمک به ایجاد صنایع جدید با تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و حمایت از بخش خصوصی، می‌تواند عامل توسعه این شهرستان با شتاب بیشتری باشد.

فرماندار ساوه گفت: این شهرستان به سبب دارا بودن حجم زیادی از صنایع و مجاورت با بزرگترین شهرک صنعتی کشور نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.

وی افزود: شهرستان ساوه از توانمندی‌های صنعتی فراونی برخوردار است که با بازسازی و نوسازی بخش قابل توجهی از این صنایع می توان بستر مناسبی را برای پرکردن ظرفیت خالی صنایع و اشتغال‌زایی نیروی جوان نیز فراهم کرد.

فرماندار ساوه تصریح کرد: شهرستان ساوه به عنوان یکی از قطب‌های ارزشمند تولید می‌تواند با باروری اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده به عنوان یکی از شهرستان‌های شاخص در تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح شود که باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود این زمینه را فراهم کرد.

بهاروند با تاکید بر ضرورت حمایت از صنایع گفت: حمایت از صنعت جدا از ایجاد اشتغال پایدار نقش به‌سزایی در توسعه اقتصادی، ارتقای تولید داخلی و تقویت بازار صادرات دارد و اگر صنایع با عدم حمایت روبرو شوند علاوه بر افزایش بیکاری باعث تضعیف اقتصاد و صنعت می شود.

وی ادامه داد: تلاش بر این است با حمایت از واحدهایی که در حال حاضر با ظرفیت پایین فعال هستند، این واحدها به ظرفیت اسمی خود برسند، زیرا پویایی واحدهای تولیدی و صنعتی علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، زمینه ای برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است.

فرماندار ساوه خاطرنشان کرد: با توجه به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و در راستای تحقق اهداف دولت یازدهم در این شهرستان اقدامات قابل توجهی انجام شده که سفر رئیس جمهور فرصت مناسبی است تا از این اقدامات رونمایی شود.