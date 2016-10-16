احسان کاوه دبیر شورای راهبردی و مشاور مدیر شبکه سه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سه سیما در حکمی احسان کاوه را به سمت مشاور مدیر شبکه و دبیر شورای راهبردی شبکه سه منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

«جناب آقای احسان کاوه

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند شما در رسانه ملی، به موجب این حکم به سمت مشاور مدیر شبکه و دبیر شورای راهبردی شبکه سه سیما منصوب می شوید. شبکه سه سیما که به عنوان یکی از محبوب ترین و پر مخاطب ترین شبکه های سیما از جایگاه ممتازی برخوردار است، وظیفه دارد ضمن حفظ این جایگاه، اهداف بلند مدت و عملیاتی را برای ارتقاء خود طراحی نموده و اجرا کند.

اهم وظایف شما در این حوزه به شرح ذیل می باشد:

ایجاد نقشه راه محتوایی برای دستیابی به مولفه های راهبردی در راستای پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، تشکیل شورای راهبردی بر مبنای اولویت های اصلی طراحی شده، پیگیری و ایجاد هویت مستقل محتوایی و فرمی، ایجاد نظام ارزیابی کیفی برای برنامه های تولیدی و تامینی، بهبود روند تولید و تقویت برنامه های شاخص و مهندسی جدول پخش و ارتقاء زیر ساخت فنی شبکه، انتظار می رود با بهره گیری از راهبردها و سیاست های رسانه ملی، تجارب و دانش نخبگان و مدیران شبکه، بتوانید در جهت رسیدن به این اهداف موفق باشید. از خداوند متعال برای شما عزت، سربلندی و توفیق روزافزون مسئلت می نمایم.»

احسان کاوه کارشناس ارشد مدیریت رسانه است و پیش از این مدیر شبکه تهران و مدیر تولید شبکه آی فیلم بوده است.