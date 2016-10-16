بررسی ابعاد نفوذ با حضور مسئولان وزارت اطلاعات در کمیسیون امنیت

ابوالفضل حسن‌بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور کارشناسان و مسئولان ارشد وزارت اطلاعات در نشست امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: در این جلسه ابعاد مختلف پروژه «نفوذ» و ملاحظات امنیتی آن بررسی شد.

وی افزود: با توجه به اینکه این دستور کار در هفته آینده نیز ادامه دارد، فعلاً نمی‌توان جزئیاتی از آن بیان کرد و پس از جمع‌بندی مباحث، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: در این جلسه قرار بود پنج نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون مشترک بررسی طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت انتخاب شوند که به دلیل بررسی موضوع پروژه «نفوذ» و کمبود وقت، این مسئله به جلسه آینده موکول شد.