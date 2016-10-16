۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۳۷

هفته هشتم سری آ؛

اینتر بازی برده را به کالیاری باخت/توقف خانگی لاتزیو برابر بلونیا

تیم فوتبال اینتر در دیدار خانگی برابر کالیاری شکست را پذیرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هشتم رقابتهای سری آ ایتالیا روز یکشنبه با برگزاری چند دیدار همزمان پی گرفته شد که در یکی از این بازی ها تیم اینتر در ورزشگاه جوزپه مه آتزا برابر کالیاری ۲ بر یک شکست خورد. این در حالی بود که اینتر از حریف خود پیش بود.

ژوآئو ماریو (۵۶) زننده تنها گل اینتر بود. در دقیقه ۲۵ بازی نیز مائورو ایکاردی یک ضربه پنالتی را از دست داد. ایکاردی در این بازی بخاطر مسایل شخصی خود تحت انتقاد شدید هواداران اینتر قرار گرفت.

در دقیقه ۷۱ بازی بود که فدریکو ملچیوری کار را به تساوی کشاند و در دقیقه ۸۵ هندانوویچ دروازه بان تیم اینتر به اشتباه دروازه خود را گشود تا اینتر بازی برده را واگذار کند.

نتایج دیدارهای همزمان به شرح زیر است:

* ساسولو ۲ - کرونته یک
* لاتزیو یک - بلونیا یک
* اینتر یک - کالیاری ۲
* جنوا صفر - امپولی صفر

