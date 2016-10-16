«پول درشت»به شبکه خانگی می آید

فرید احدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فیلم سینمایی« پول درشت» با حضور عوامل و بازیگران مطرح سینما و تلویزیون کشور تصویر برداری شد، افزود: تصویربرداری این فیلم طنز داستانی که با موضوع آموزش مسایل شهروندی اجتماعی آپارتمان نشینی است با تهیه کنندگی فرید احدیان و شهرداری زنجان جهت پخش در شبکه رسانه های تصویری و شبکه سراسری سیما تهیه و تولید می شود.





وی ادمه داد: پیش تولید پول درشت از اواسط تیرماه شروع و با طی سه هفته تصویربرداری در لوکیشن های مختلف شهر زنجان ماه گذشته با اتمام مراحل تصویربرداری روی میز تدوین قرار گرفت و هفته گذشته این مرحله نیز به پایان رسید.

کارگردان مجموعه سینمایی «پول درشت» از اتمام مرحله تدوین این پروژه سینمایی خبرداد و گفت: مرحله صدا گذاری و آهنگسازی این فیلم آغاز شده است.

احدیان گفت: همچنین با پیش بینی های بعمل آمده پول درشت بعد از ایام محرم و صفر آماده پخش در شبکه سینمای خانگی و شبکه های تلویزیونی خواهد شد.

وی گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر زنجان - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان -اداره کل امور اجتماعی استانداری زنجان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان - سازمان همیاری شهرداری های زنجان - معاونت اجتماعی نیروی انتظامی زنجان - اداره کار و امور اجتماعی زنجان-اداره کل میراث فرهنگی زنجان در تولید این پروژه همکاری صمیمانه داشته اند که از زحمات و همتشان تقدیر و تشکر می شود.

کارگردان: فرید احدیان، تهیه کننده: فرید احدیان - شهرداری زنجان، نویسنده -مشاور کارگردان و تهیه کننده: عبدالرضا صادقی جهانی، مدیر پروژه: حبیب اله یگانه(شهردار زنجان)، ناظر پروژه: سید سعید صفوی( معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری زنجان)، مدیر تصویربرداری و نور:مصطفی احمدیان از عوامل ساخت فیم سینمایی پول درشت هستند.

بازیگران فیلم درشت را محسن افشانی - سعید رضایی - شراره درشتی - رضا توکلی - خشایار راد - بهراد خرازی - محمود نظرعلیان - مینا نوروزی - محمد برسوزیان - نازنین رحیمی - مبین رستگار - رحمان محمدی - سوگل جعفری - دریا خزایی -کریم رجبی - امیر علی قلیپور - نیلا رهنما - مهدی جعفری تشکیل می دهند.

سایر عوامل فیلم سینمایی پول درشت، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان حمید عزتی، مدیر تولید: مصطفی جعفری، صدابردار: داود قلیپور، صداگذاری و تدوین: خلیل محمدی، طراح گریم: حانیه طاری، مدیر مالی: سپیده اصلانی، دستیار تهیه: فرزاد ولی مقدم، جانشین تولید: امیر احدیان، پشتبانی تولید: میثم قرتی، امور تولید: حسین مهاجری- رضا تقیلو- علیرضا منصوری؛ عکاس: میثم یعقوبی، منشی صحنه: رکسانا کرمی، طراح لباس: شهین رجبی تدارکات: سعید محمدی -حمید کابلی، حمل و نقل: رامین احمدی؛ مشاور انتظامی: سروان مهدی جعفری هستند.