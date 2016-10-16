نیازی به واردات سیب برای شب عید نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، حسین مهاجرانی در مورد وضع بازار میوه و ترهبار اظهار داشت: نوسان قیمتی در بازار میوه و ترهبار وجود ندارد و قیمتها زیر ذرهبین بازرسان اتحادیه میوه و ترهبار است و با کوچکترین تخلفی برخورد جدی میشود.
مهاجرانی با اشاره به برداشت سیب درشهرستان دماوند اضافه کرد: سیبی که ازباغهای شهرستان دماوند برداشت میشود، ازکیفیت بسیار خوبی برخوردار است.
رئیس اتحادیه میوه و ترهبار استان تهران با اشاره به اینکه سیب دماوند تنها سیبی است که درصد قابلیت نگهداری آن در قیاس با سیبهای سایر شهرستانها در کشور بسیار بالاست، افزود: زمان برداشت سیب بهویژه در دماوند تا آخر آبان ماه است.
مهاجرانی با بیان اینکه سیبهای برداشتشده از باغهای دماوند بهطور مستقیم وارد سردخانهها میشود، ادامه داد: حجم بالایی از این سیبها برای نگهداری وارد سردخانهها خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه سیبهای پادرختی دماوند وارد بازار میشود، اضافه کرد: این بخش از تولیدات باغهای دماوند روانه میدان میوه و ترهبار میشود.
مهاجرانی با اشاره به اینکه خوشبختانه سال 95 سال پرمحصولی است، متذکر شد: پرمحصولی را در حوزه تولید سیب در کشور شاهد هستیم و تولید سیب مازاد بر مصرف و نیاز کشور است.
مهاجرانی با تأکید بر اینکه نیازی به واردات سیب نداریم، اظهار کرد: خوشبختانه از هماکنون برای شب عید تدابیر لازم اتخاذ شده است و به این ترتیب که سیب دماوند برای شب عید ذخیرهسازی میشود.
نظر شما