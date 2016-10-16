یادواره شهدای کارمند گلستان با حضور وزیر کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر یکشنبه در هفتمین جلسه شورای سیاست‌گذاری اجلاسیه بزرگداشت چهار هزار شهید گلستان که در گرگان برگزار شد، گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده یادواره شهدای کارمند در تاریخ ۲۰ آذرماه با حضور و سخنرانی وزیر کشور برگزار می‌شود.

طهماسبی بابیان اینکه ۳۰عنوان فعالیت تحت عنوان یادواره شهدای کارمند مدنظر قرار دارد که باید انجام شود، در رابطه با بحث مالی این یادواره گفت: بخشی از اعتبارات از سوی اصناف و صنوف تحقق پیدا کرد و قرار است با همکاری دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در نامه‌ای به ادارات برای کمک مالی اعلام کنیم تا شاهد برگزاری هرچه بهتر این برنامه در استان باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان افزود: هفته گذشته برای اولین بار یادواره شهدای مرزنشین کشور در استان گلستان باهمت فرمانداران سپاه مرزی و فرمانداران مرزنشین برگزار شد.

گفتنی است گلستان ۱۳۴ شهید مرزنشین دارد.