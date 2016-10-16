هتل های ایران بهتر از هتل های پاریس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اطلاع رسانی دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته با حضور سفرا و نمایندگان سفارت های کشورهای خارجی و بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری عصر روز ۲۵ مهر در هتل لاله برگزار شد.

قرار است دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته از ۱۸ تا ۲۱ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شود به همین منظور سازمان میراث فرهنگی نشستی را برگزار کرد تا در باره این نمایشگاه اطلاع رسانی کرده و از بخش خصوصی برای حضور در این نمایشگاه دعوت کند.

در این برنامه فرهاد امینیان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های دائمی تهران گفت: در نمایشگاه دهم شاهد توسعه کمی و کیفی بوده‌ایم ما در هشتمین دوره نمایشگاه شاهد رشد جهشی ۹۳ درصدی در فضای تحت اختیار نمایشگاه بودیم. این رشد در دوره بعدی ادامه داشت و شاهد افزایش فضای نمایشگاه به میزان ۳۶ درصد دیگر بودیم. ضمن اینکه در دوره اخیر این حضور به ۱۵۸ درصد رسید.

وی گفت:تلاش ما به سمت تخصصی شدن این نمایشگاه است. حتی در نظر داریم تا در کنار این برنامه کارگاه آموزشی، برگزاری آیین و رسوم و موسیقی اجرا شود. در بخش گردشگری دفاتر خدمات مسافرتی، مراکز اقامتی و تفریحی، بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و هتل سازی و شرکت های مراکز وابسته حضور دارند. هدف گذاری ما برای این نمایشگاه این است که هر چه بیشتر به استانداردهای بین المللی در برگزاری نمایشگاه های گردشگری نزدیک شویم. ضمن اینکه امیدواریم این نمایشگاه به زودی به بزرگترین رویداد گردشگری در منطقه تبدیل شود.

در ادامه این برنامه محمدحسن کرمانی، رئیس هیات مدیره انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران گفت: باید بدانیم که در نمایشگاه تهران به دنبال چه چیزی هستیم. فکر می کنم که فعالیت های ما برای دعوت خریداران کالای ما باید افزایش پیدا کند. ما باید از اینکه کشورهای دیگر خواهان کالای ما هستند استقبال کنیم. برخی از کشورهایی که در نمایشگاه ها شرکت می کنند فروشنده جنس خودشان هستند. خوبی نمایشگاه گردشگری در این است که تنوع جنس در آن بسیار زیاد است و ما می توانیم از اینکه چند مقصد خاص را به مسافران معرفی کنیم عبور کرده و مقاصد زیادی را معرفی کنیم.

وی ادامه داد: نمایشگاه گردشگری کار موفقی است و وقتی روند پیشرفت آن را در چند سال اخیر مشاهده می کنیم شاهد تفاوت زیادی هستیم اگرچه کشورهای دیگر نمایشگاه های گردشگری گسترده ای را برگزار می کنند و برای آن ادعا دارند اما من تصور می کنم که ما هم می توانیم با توجه به ظرفیت های موجود نمایشگاه های بسیار موفقی را داشته باشیم؛ آن هم صرف نظر از انتقادات.

کرمانی ادامه داد: ما از لحاظ امکانات و ارائه خدمات شاید نسبت به کشورهای همجوار اگر چیزی بیشتر نداشته باشیم حتما کمتر هم نداریم. ایران به واسطه وجود آثار تاریخی و اماکن اقامتی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. من به جرات می توانم بگویم که هتل های ایران از هتل های پاریس بهتر است هم از لحاظ درجه خدمات و هم از لحاظ رفتار پذیرایی از مسافران. من در اروپا نقاط ضعف عجیبی می بینم شاید از شکم سیری آنها باشد.

در ادامه این برنامه سفیر مالزی در ایران گفت: بر اساس آنچه از طریق سازمان گردشگری اعلام شده تعداد توریست ها در جهان امسال ۴ درصد افزایش می یابد. این در حالی است رشد اقتصاد جهانی ۲.۵ درصد است. اگر به آمارهای سال گذشته توجه شود مشاهده می کنیم که عملکرد گردشگری در ۱۵ سال گذشته بهتر از اقتصاد جهانی بوده است.

وی گفت: صنعت گردشگری در مالزی دومین صنعت درآمدزا برای این کشور از لحاظ جذب ارز خارجی محسوب می شود. گردشگری ۴۰ میلیارد دلار به اقتصاد مالزی کمک می کند و ۱۵ درصد درآمد این کشور را شامل می شود.

راجا زین العابدین ادامه داد: ما در ۹ سال گذشته در نمایشگاه های بین المللی گردشگری تهران حضور داشتیم در ابتدای مشارکت‌مان غرفه ما فقط در این نمایشگاه ۱۲ متر مساحت داشت اما اکنون شاهد رشد این فضا هستیم ما طیفی از فعالیت های مختلف را در این نمایشگاه انجام می دادیم. حتی صنایع دستی و غذای مالزیایی را نیز ارائه کرده ایم سه محصول دیگر نیز ارائه شد که شامل بلیت های رفت و برگشت با دو شرکت هواپیمایی به صورت رایگان بود. گاهی با آژانس هایی که در مالزی مستقر هستند توانستیم همکاری کرده و در زمینه قرعه کشی های سفر به مالزی سه هتل دیگر نیز اضافه شد. حضور ما در نمایشگاه بین المللی تهران سودمند بوده است و امسال بر اساس آمار گردشگری ایران در زمینه درآمدزایی در مالزی رتبه ۵ را دارد به این معنی که توریست های ایران هزینه زیادی در مالزی می کنند.

محمدباقر نعمتی مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری در این برنامه گفت: ما از الان چند ماه فرصت داریم که صاحبان سرمایه را با برنامه های خود آشنا کرده و از آنها دعوت می کنیم که در این نمایشگاه حضور پیدا کنند.