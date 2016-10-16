به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار جمعی از اعضاء نظام پرستاری استان قم که در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد با بیان ضرورت توجه به سلامت روح و جان در کنار توجه به سلامت جسمی، بیان داشت: در کنار توجه به سلامت جسم باید به سلامت جان نیز توجه داشت چرا که انسان یک موجود ابدی است و مرگ تنها پلی است که انسان از آن عبور می‌کند و به ابدیت می‌رسد.

وی ادامه داد: پرهیز و سلامت بدن واجب شرعی است اما باید به این نکته توجه داشت که بدن، تنها ابزار و مرکب است و جان ما، راکب این مرکب می‌باشد.

استاد برجسته حوزه، سلامت روح انسان را در گرو زدودن شرک از جان دانست و اظهار داشت: آن چیزی که بعد از مرگ برای انسان می‌ماند همین جان ماست لذا برای سلامت آن باید رابطه خود را با آفریدگار خود به درستی برقرار کنیم؛ هم او را بشناسیم و هم تنها او را بشناسیم و این شرک خفیه که در جان بسیاری از مومنان هست را از جان خود برطرف کنیم.

وی افزود: توحید است که جامعه را معطر می‌کند چرا که حقیقت توحید، نفی شرک را همراه خود دارد و منشأ همه اختلافات همین شرک است در نتیجه با توحید و نفی شرک، جامعه به سکون و آرامش خواهید رسید.

آیت الله جوادی آملی در فراز دیگری از سخنان خود، پرستاری را شغلی مشکل اما نافع خواند و بیان داشت: شغل دشوار پرستاری ثواب فراوانی دارد چرا که سلامت مردم در کنار امنیت از بهترین نعمت‌های الهی است و پرستاران این نعمت بزرگ الهی را مراقبت و تأمین می‌کنند.

وی در توصیه‌ای خطاب به پرستاران گفت: پرستاران آموزه‌ها و آموزش‌های پزشکی به ویژه در بخش پیشگیری از بیماری‌ها را بیش از پیش به جامعه منتقل کنند و آموزش دهند و از این حیث نقش معلم گونه در جامعه داشته باشند.