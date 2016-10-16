به گزارش خبرنگار مهر، رضا سراج کارشناس مسائل سیاسی عصر امروز (یکشنبه) در همایش تسخیر لانه های جاسوسی مجازی استکباری که در محل شورای هماهنگی تبلیغات برگزار شد، اظهار کرد: ایجاد یک گفتمان سلطه ستیز در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مناسبات دنیا را تغییر داد و همین باعث شد آمریکایی ها برای تغییر این مناسبات دست به کار شوند و در این میان لانه جاسوسی محلی برای این اقدام و براندازی انقلاب اسلامی تبدیل شده بود.

وی افزود: لانه جاسوسی محلی برای هماهنگی با مخالفان و ضد انقلابیون شد و اولین برنامه آمریکایی ها تغییر نظام و سرنگونی جمهوری اسلامی ایران بود.

سراج ادامه داد: آمریکایی ها تمام توانشان بر تجزیه طلبی و شورش های قومی در ایران متمرکز شد.

رئیس اسبق سازمان بسیج دانشجویی کشور تصریح کرد: شورش های قومی یکی بعد از دیگری سازماندهی شد اما نیروهای مردمی موج براندازی را مهار کرده و لانه جاسوسی را اشغال کردند.

وی تاکید کرد: آمریکایی ها عملیات دلتا را دنبال کردند تا بتوانند با کمک شبکه ساواک این عملیات را انجام دهند اما وقتی این عملیات شکست خورد سعی کردند شکست طبس را با کودتا علیه ایران جبران کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: کودتاهای آمریکایی‌ها شکست خورد اما آنها در نهایت جنگ عراق را علیه ملت ایران تحمیل کردند.

سراج ادامه داد: جمهوری اسلامی همزمان درگیر جنگ نامنظم و جنگ طولانی منظم شد و این از افتخارات ملت ایران است که همزمان در جبهه این دو جنگ مقاومت کردند.

وی گفت: انقلاب اسلامی با وجود درگیری های فراوان پیش برندگی خود را در زمان جنگ ادامه داد و راهبرد مقاومت را در دوران جنگ تحمیلی دنبال کرد اما آمریکایی ها نگران این عمق استراژیک شدند، بنابراین لشکرکشی به منطقه را در دستور کار خود قرار دادند.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه در این شرایط استقرار گفتمان انقلاب اسلامی در حاکمیت ایران اسلامی اتفاق افتاد، افزود: سال ۸۴ با پیروزی گفتمان انقلاب در ایران، اتفاق عجیبی رخ داد و باعث شد آمریکایی ها برای مبارزه با آثار این گفتمان طرح خاورمیانه جدید را دنبال کنند؛ اما حزب الله لبنان و مقاومت غزه در جنگ ۳۳ روزه و ۲۲ روزه ضربه شدیدی به رژیم صهیونیستی وارد کردند.

سراج با تاکید باینکه همه نگرانی آمریکا این است که ایران تبدیل به قدرت جهانی با بلوک مقاومت شود، گفت: ما امروز در حال جنگ ترکیبی هستیم و باید با رویکرد انقلابی در این حوزه ها موثر باشیم.

رئیس اسبق سازمان بسیج دانشجویی کشور ادامه داد: جنگ اول جنگ نرم است که جنگ ادراکی، مدیریت افکار عمومی و فرهنگ عامه سه حوزه این جبهه است که آمریکایی ها با ترکیب رسانه های تصویری و مجازی و نوشتاری این سه حوزه را دنبال می کنند.

وی افزود: آمریکایی‌ها در این حوزه به دنبال تغییر مناسبات و محاسبات در ایران هستند تا ایران را وادار به تعامل با آمریکا کنند.

سراج تصریح کرد: این جنگ امروز در جریان است و آثار آن را در رسانه ها می بینیم. اینکه گفته می شود موشک در دنیا کارایی ندارد و بدون نیروهای مسلح می توانیم به پیروزی برسیم آثار شکست در جنگ ادراکی است. برخی در داخل تبدیل به همکار داخلی برای آمریکا شدند که البته در کشور وزن زیادی هم دارند.

این کارشناس مسائل سیاسی به جنگ مدیریت افکار اشاره کرد و گفت: در این جنگ بیشترین سهم را رسانه های اجتماعی دارند. امروز حتی جریان شیعه انگلیسی برای مدیریت افکار عمومی به وجود آمده است.

وی با بیان اینکه جنگ فرهنگی برای تغییر در فرهنگ ملت به وجود آمده است تصریح کرد: عرصه این جنگ تا تارو پود خانواده ها رسوخ کرده است.

سراج جنگ اقتصادی را جبهه دیگری دانست و اظهار کرد: این جنگ تا فروپاشی خانواده ها دنبال می شود. جنگ اقتصادی و جنگ نرم بستر مشترک دارد که جنگ ترم نامیده می شود.

رئیس اسبق سازمان بسیج دانشجویی کشور افزود: آمریکایی ها رژیم تحریم ها را حفظ می کنند تا با فریز اقتصادی ایران و رکود، ایران را به فروپاشی اقتصادی برسانند.

وی ادامه داد: در جنگ دیپلماتیک برخی دچار اشتباه شدند و با آمریکایی ها نشست برگزار کرده و به توهین کنندگان ملت فرش هدیه دادند؛ این مساله ناشی از جنگ دیپلماتیک است.

سراج در پایان خاطر نشان کرد: بستر اصلی تغییر در ایران فضای مجازی است.