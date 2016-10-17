۱۴۰۰ شناسنامه در میامی تعویض شد/ کاهش ۱۴ درصدی موالید

اکبر بیک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه موالید در میامی طی شش ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال پیش کاهش داشته است، ابراز داشت: در سال جاری تا کنون ۲۹۹تولد ثبت شده است که این آمار نشان دهنده کاهش ۱۴درصدی میزان موالید نسبت به ۳۴۸ تولد ثبت شده در سال گذشته است.

وی افزود: همچنین در شش ماهه نخست سال جاری ۱۰۳فوت در میامی رخ داده که در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۸ مورد بوده است.

رئیس ثبت احوال میامی گفت: در سال جاری همچنین ۲۸ مورد ازدواج در میامی ثبت شده که این میزان در سال گذشته ۴۶مورد بود و به عبارت دیگر باید گفت میزان ازدواج در میامی ۳۹درصد کاهش یافته که شاید یکی از دلایل آن فوت سردفتر عقد و ازدواج روستای فرومد باشد اما به هر حال آمار نگران کننده ای است.

محمدی با بیان اینکه از ابتدای طرح اجرایی ثبت نام کارت ملی هوشمند تا کنون شش هزار و ۷۴۲ کارت ملی صادر شده است، گفت: سه هزار و ۳۸کارت ملی هوشمند در سال۹۵صادر و به مردم میامی تحویل داده شده است.

وی بیان کرد: نام های علی، حسین، محمد، ابوالفضل برای پسران و نام‌های زهرا، فاطمه، زینب، هانیه برای دختران بیشترین فراوانی در بین نام های متولدین ثبت شده در ثبت احوال میامی را داشته است.