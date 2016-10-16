استقبال موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از تحقیق و تفحص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، شهاب الدین غندالی در نامه ای به رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، ضمن استقبال از تحقیق و تفحص از موسسه، مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی، کتابخانه و اسناد موسسه را موظف به ارائه اطلاعات و همکاری همه جانبه با هیات تحقیق و تفحص کرد.

مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در نامه خود به زاهدی ریاست محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از حساسیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به دارایی و معیشت فرهنگیان، مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی، کتابخانه و اسناد موسسه را موظف کرده است که کلیه اسناد، مدارک، اطلاعات و درخواست های هیات تحقیق و تفحص را از بدو تاسیس موسسه، بدون فوت وقت در اختیار ایشان قرار دهد.

وی همچنین در این نامه اطمینان خاطر داده است که با انجام این مهم، صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یک موسسه بزرگ اقتصادی به اهداف اساسی خود که همانا حفظ، حراست و ارتقای سرمایه های مادی و معنوی فرهنگیان عزیز است، نزدیکتر خواهد شد.