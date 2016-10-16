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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۴۴

مدیرکل صدا و سیمای گلستان:

جشنواره ملی «عشق و ایثار» در گرگان برگزار می شود

جشنواره ملی «عشق و ایثار» در گرگان برگزار می شود

گرگان- مدیرکل صداوسیمای گلستان از برگزاری جشنواره ملی «عشق و ایثار» با همکاری بسیج هنرمندان کشور خبر داد و گفت: تا کنون ۳۵۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عبدالحسینی عصر یکشنبه در هفتمین جلسه شورای سیاست گذاری اجلاسیه بزرگداشت چهار هزار شهید گلستان که در گرگان برگزار شد، گفت: یک سریال، یک تله فیلم و دو مستند با موضوع اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان برای این اجلاسیه در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: جشنواره «عشق و ایثار» با همکاری بسیج هنرمندان کشور در گرگان برگزار می‌شود و تا کنون ۳۵۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان گلستان تصریح کرد: تنها مشکلی که در این زمینه وجود دارد اسکان و پذیرایی افرادی است که برای شرکت در این جشنواره مهمان ما هستند.

وی افزود: تله‎فیلم و دو مستند آماده پخش هستند اما کار تصویربرداری سریال به پایان رسیده، در حال تدوین است و نیمه آبان‎ماه سال جاری آماده پخش خواهد بود.

مدیرکل صدا و سیمای گلستان اظهار کرد: در حال انجام رایزنی‎هایی هستیم تا این سریال از شبکه‎های سراسری نیز پخش شود.

وی افزود: از اوایل مهر ماه روند رو به رشدی را در اجرای سریعتر برنامه‌های اجلاسیه چهار شهید در پیش گرفتیم که این روند از آبان ماه شدت بیشتری می‌گیرد.

عبدالحسینی گفت: مسئولان کمیته‎های اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان می توانند با آماده سازی عملکرد خود به مدت ۱۰ دقیقه شاهد پخش آن از طریق شبکه استان باشند.

عبدالحسینی اظهار کرد: در حال پیگیری جشنواره منطقه‎ای مطبوعات هستیم و چاپ ویژه‎نامه اجلاسیه، راه‎اندازی سایت اطلاع‎رسانی چهار هزار شهید، تشکیل شورای خبر و ارتباط با تمامی رسانه‎ها، پرتابل خبری چهارهزار شهید در دستور کار است.

کد مطلب 3797322

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