جشنواره ملی «عشق و ایثار» در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عبدالحسینی عصر یکشنبه در هفتمین جلسه شورای سیاست گذاری اجلاسیه بزرگداشت چهار هزار شهید گلستان که در گرگان برگزار شد، گفت: یک سریال، یک تله فیلم و دو مستند با موضوع اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان برای این اجلاسیه در نظر گرفته شده است.
وی اظهار کرد: جشنواره «عشق و ایثار» با همکاری بسیج هنرمندان کشور در گرگان برگزار میشود و تا کنون ۳۵۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان گلستان تصریح کرد: تنها مشکلی که در این زمینه وجود دارد اسکان و پذیرایی افرادی است که برای شرکت در این جشنواره مهمان ما هستند.
وی افزود: تلهفیلم و دو مستند آماده پخش هستند اما کار تصویربرداری سریال به پایان رسیده، در حال تدوین است و نیمه آبانماه سال جاری آماده پخش خواهد بود.
مدیرکل صدا و سیمای گلستان اظهار کرد: در حال انجام رایزنیهایی هستیم تا این سریال از شبکههای سراسری نیز پخش شود.
وی افزود: از اوایل مهر ماه روند رو به رشدی را در اجرای سریعتر برنامههای اجلاسیه چهار شهید در پیش گرفتیم که این روند از آبان ماه شدت بیشتری میگیرد.
عبدالحسینی گفت: مسئولان کمیتههای اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان می توانند با آماده سازی عملکرد خود به مدت ۱۰ دقیقه شاهد پخش آن از طریق شبکه استان باشند.
عبدالحسینی اظهار کرد: در حال پیگیری جشنواره منطقهای مطبوعات هستیم و چاپ ویژهنامه اجلاسیه، راهاندازی سایت اطلاعرسانی چهار هزار شهید، تشکیل شورای خبر و ارتباط با تمامی رسانهها، پرتابل خبری چهارهزار شهید در دستور کار است.
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