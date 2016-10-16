جشنواره ملی «عشق و ایثار» در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عبدالحسینی عصر یکشنبه در هفتمین جلسه شورای سیاست گذاری اجلاسیه بزرگداشت چهار هزار شهید گلستان که در گرگان برگزار شد، گفت: یک سریال، یک تله فیلم و دو مستند با موضوع اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان برای این اجلاسیه در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: جشنواره «عشق و ایثار» با همکاری بسیج هنرمندان کشور در گرگان برگزار می‌شود و تا کنون ۳۵۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان گلستان تصریح کرد: تنها مشکلی که در این زمینه وجود دارد اسکان و پذیرایی افرادی است که برای شرکت در این جشنواره مهمان ما هستند.

وی افزود: تله‎فیلم و دو مستند آماده پخش هستند اما کار تصویربرداری سریال به پایان رسیده، در حال تدوین است و نیمه آبان‎ماه سال جاری آماده پخش خواهد بود.

مدیرکل صدا و سیمای گلستان اظهار کرد: در حال انجام رایزنی‎هایی هستیم تا این سریال از شبکه‎های سراسری نیز پخش شود.

وی افزود: از اوایل مهر ماه روند رو به رشدی را در اجرای سریعتر برنامه‌های اجلاسیه چهار شهید در پیش گرفتیم که این روند از آبان ماه شدت بیشتری می‌گیرد.

عبدالحسینی گفت: مسئولان کمیته‎های اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان می توانند با آماده سازی عملکرد خود به مدت ۱۰ دقیقه شاهد پخش آن از طریق شبکه استان باشند.

عبدالحسینی اظهار کرد: در حال پیگیری جشنواره منطقه‎ای مطبوعات هستیم و چاپ ویژه‎نامه اجلاسیه، راه‎اندازی سایت اطلاع‎رسانی چهار هزار شهید، تشکیل شورای خبر و ارتباط با تمامی رسانه‎ها، پرتابل خبری چهارهزار شهید در دستور کار است.