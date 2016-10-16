  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۲۶

در دیداری دوستانه؛

تیم ملی فوتسال بانوان ایران مغلوب روسیه شد

تیم ملی فوتسال بانوان ایران مغلوب روسیه شد

تیم ملی فوتسال بانوان ایران در دومین دیدار دوستانه خود برابر تیم روسیه شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال بانوان ایران و روسیه، امروز(یکشنبه)در حالی برگزار شد که ملی‌پوشان کشورمان با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب حریف شدند.

نیمه نخست این دیدار با نتیجه ۳ بر ۲ به سود روسیه به پایان رسید که گل‌های ایران را فهمیه زارعی در دقیقه ۳ و فاطمه پاپی در دقیقه ۱۷ به ثمر رساندند. نیمه دوم این دیدار نیز در حالی پایان یافت که تیم روسیه ۲ گل دیگر وارد دروازه ایران کرد. همچنین فاطمه اعتدادی در دقیقه ۳۸ زننده گل سوم ایران بود.

رباب شهریان، معاون امور ورزش بانوان وزارت ورزش و جمعی از مسئولان ورزش بانوان و نمایندگان فدراسیون با حضور در سالن، نظاره‌گر این مصاف تدارکاتی بودند.

کد مطلب 3797324

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • a ۱۰:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      الهی شکرت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه