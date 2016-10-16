تیم ملی فوتسال بانوان ایران مغلوب روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال بانوان ایران و روسیه، امروز(یکشنبه)در حالی برگزار شد که ملی‌پوشان کشورمان با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب حریف شدند.

نیمه نخست این دیدار با نتیجه ۳ بر ۲ به سود روسیه به پایان رسید که گل‌های ایران را فهمیه زارعی در دقیقه ۳ و فاطمه پاپی در دقیقه ۱۷ به ثمر رساندند. نیمه دوم این دیدار نیز در حالی پایان یافت که تیم روسیه ۲ گل دیگر وارد دروازه ایران کرد. همچنین فاطمه اعتدادی در دقیقه ۳۸ زننده گل سوم ایران بود.

رباب شهریان، معاون امور ورزش بانوان وزارت ورزش و جمعی از مسئولان ورزش بانوان و نمایندگان فدراسیون با حضور در سالن، نظاره‌گر این مصاف تدارکاتی بودند.