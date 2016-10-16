  استانها
  2. هرمزگان
۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۴۲

رئیس صنعت، معدن و تجارت هرمزگان:

میزان تولید قیر در هرمزگان بالغ بر ۴۷ میلیون تن افزایش می یابد

بندرعباس - رئیس صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: با احداث این واحدها، میزان تولید قیر در استان بالغ بر ۴۷ میلیون تن افزایش خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی با اشاره به بررسی آخرین وضعیت طرحهای قیر استان اظهار داشت: در حال حاضر ۱۸ واحد قیر در استان در حال فعالیتند که ۱۸ واحد قیر دیگر در حال احداث است.

وی افزود: با احداث این واحدها، میزان تولید قیر در استان بالغ بر ۴۷ میلیون تن افزایش خواهد داشت.

رئیس صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در ادامه به تامین خوراک این واحدها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قیر و وکیوم باتوم از طریق بورس کالا یا انرژی عرضه می شود.

وی افزود: واحدهای آماده بهره برداری و فعال که دارای پروانه بهره برداری معتبر و مرتبط می باشند، می توانند با مراجعه به بورس کالا یا انرژی و همچنین با توجه به میزان عرضه و تقاضا و اولویت واحدهای دارای تخصیص خوراک و صنایع همجوار، خوراک خود را خریداری نمایند.

قاسمی تصریح کرد: در حال حاضر تامین خوراک، صرفاً برای واحدهای در حال بهره برداری دارای پروانه معتبر، از طریق بورس کالا یا انرژی امکانپذیر است.

