کاهش نرخ بیکاری از اولویت های مسئولان چهارمحال و بختیاری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی افزود: احیای واحدهای تولیدی راکد، استفاده کامل از ظرفیت واحدهای نیمه فعال و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام نقش مهمی در دستیابی به اهداف مورد نظر در این حوزه دارد.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: با تلاش های صورت گرفته از سوی مسئولان ارشد چهارمحال و بختیاری در دولت یازدهم نرخ بیکاری این استان از ۱۵.۷ درصد به ۱۲.۷ درصد کاهش یافته است.

وی گفت: افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی از مهمترین برنامه های مسئولان ارشد این استان در سال جاری به شمار می رود.