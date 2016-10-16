۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۴۹

مدیرکل اقتصاد و دارایی فارس خبر داد:

رشد ۴۲۰ درصدی سرمایه گذاری خارجی در فارس

شیراز _ مدیرکل اقتصاد و دارایی فارس گفت: طی ۶ ماه گذشته سرمایه گذاری خارجی در این استان با رشد ۴۲۰ درصدی مواجه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دائی عصر یکشنبه در جلسه سرمایه گذاری استان فارس تاکید کرد: طی ۴ ماه گذشته ۴ طرح بزرگ سرمایه گذاری خارجی مصوب شد که با این پروژه ها سرمایه گذاری خارجی طی ۶ ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۲۰ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در این راستا نیز ۲۷۸ میلیون دلار پروژه سرمایه گذاری خارجی در دست اجرا داریم.

مدیرکل اقتصاد و دارایی فارس تصریح کرد: طی ۶ ماه گذشته میزبان ۲۲ هیئت خارجی بودیم و ۲۹ فرصت سرمایه گذاری نیز امکان سنجی و ارائه شده است.

دائی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در استان فارس با مشکلاتی مواجه است، گفت: ۷۰ درصد شکایات از سازمانهای جهادکشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و آب منطقه ای است.

وی یادآور شد: موازی کاری برخی از دستگاه ها و نداشتن چارت سازمانی مناسب نیز از مشکلات مرکز خدمات سرمایه گذاری فارس است. 

