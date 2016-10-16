رشد ۴۲۰ درصدی سرمایه گذاری خارجی در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دائی عصر یکشنبه در جلسه سرمایه گذاری استان فارس تاکید کرد: طی ۴ ماه گذشته ۴ طرح بزرگ سرمایه گذاری خارجی مصوب شد که با این پروژه ها سرمایه گذاری خارجی طی ۶ ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۲۰ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در این راستا نیز ۲۷۸ میلیون دلار پروژه سرمایه گذاری خارجی در دست اجرا داریم.

مدیرکل اقتصاد و دارایی فارس تصریح کرد: طی ۶ ماه گذشته میزبان ۲۲ هیئت خارجی بودیم و ۲۹ فرصت سرمایه گذاری نیز امکان سنجی و ارائه شده است.

دائی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در استان فارس با مشکلاتی مواجه است، گفت: ۷۰ درصد شکایات از سازمانهای جهادکشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و آب منطقه ای است.

وی یادآور شد: موازی کاری برخی از دستگاه ها و نداشتن چارت سازمانی مناسب نیز از مشکلات مرکز خدمات سرمایه گذاری فارس است.