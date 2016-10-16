به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، محسن پویان، گفت: طرح فوق به کارفرمایی جهاددانشگاهی استان انجام شده که هزینه صرف شده برای آن ۹۰ میلیون تومان است.
وی اظهارکرد: در این طرح گیاهان دارویی خودرو در تمامی نقاط استان از بشرویه تا نهبندان تا جایی که شناسایی شدهاند، معرفی شده است.
مدیر پروژه دهکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسانجنوبی گفت: در این طرح گیاهان زراعی و باغی که کاربردهای دارویی دارند در کنار کاربردهای تغذیهای معرفی شده است.
پویان بیان کرد: جنبههای کاربردی تمامی این گیاهان اعم از خودرو، زراعی و باغی در راستای ساخت و تهیه داروهای گیاهی و فرآوردههای گیاهی بررسی شدهاند.
وی با بیان اینکه پتانسیلهای گیاهی قابل استفاده در تولید داروهای گیاهی مورد بررسی قرار گرفته است، ادامه داد: در این طرح مشخص شده که هر کدام از گیاهان دارویی در ساخت و تهیه چه داروی گیاهی کاربرد دارند.
مدیر پروژه دهکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسانجنوبی گفت: در این طرح گیاهان دارویی از نظر تولید اسانس برای کاربردهای مختلف صنعتی مشخص شده و پتانسیل تولید اسانس از گیاهان مزیتدار معرفی شده است.
پویان ادامه داد: گیاهانی که پتانسیل تولید روغنهای گیاهان دارویی را دارند و میتوان به صورت صنعتی و یا نیمه صنعتی در استحصال روغنهای گیاهان دارویی مورد بهرهبرداری قرار گیرند، شناسایی و معرفی شده است.
وی تصریح کرد: از نظر پتانسیل، تهیه و تولید دم نوشهای گیاهی به صورت چای کیسهای(تی بگ) گیاهان منطقه شناسایی و معرفی شدند، تمامی گیاهان معرفی شده استان از نظر کاربردهای گیاه درمانی در طب قدیم و جدید مورد بررسی قرار گرفتهاند و تا حد ممکن تجزیه شیمیایی و ترکیبات موجود در این گیاهان نیز معرفی شده است.
پویان بیان کرد: پتانسیل گیاهان دارویی در تولید عرقیات گیاهی و استفاده از گیاهان دارویی در مصارف بهداشتی و آرایشی از دیگر مواردی است که در این طرح ذکر شده است.
