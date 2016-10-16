مخالفت کمیسیون بهداشت با تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت

یعقوب شیویاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه امروز کمیسیون بهداشت گفت: در جلسه امروز طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت بهداشت در اجرای طرح تحول سلامت در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

نماینده مردم میانه ادامه داد: موافقان و مخالفان این طرح دیدگاههای خود را نسبت به طرح بیان کردند. موافقان تحقیق و تفحص معتقد بودند باید مشخص شود این همه هزینه برای طرح تحول سلامت در کجا مصرف شده است. مخالفان نیز عملکرد وزارت بهداشت در این موضوع را رضایت بخش می دانستند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت اظهار داشت: در پایان اعضای کمیسیون بهداشت با ۸ رای موافق و ۱۲ رای مخالف با بررسی طرح تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت مخالفت کردند.