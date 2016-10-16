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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۰۵

شیویاری به مهر خبر داد:

مخالفت کمیسیون بهداشت با تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت

مخالفت کمیسیون بهداشت با تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت از مخالفت اعضای این کمیسیون با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت بهداشت در اجرای طرح تحول سلامت خبر دادند.

یعقوب شیویاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه امروز کمیسیون بهداشت گفت: در جلسه امروز طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت بهداشت در اجرای طرح تحول سلامت در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

نماینده مردم میانه ادامه داد: موافقان و مخالفان این طرح دیدگاههای خود را نسبت به طرح بیان کردند. موافقان تحقیق و تفحص معتقد بودند باید مشخص شود این همه هزینه برای طرح تحول سلامت در کجا مصرف شده است. مخالفان نیز عملکرد وزارت بهداشت در این موضوع را رضایت بخش می دانستند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت اظهار داشت: در پایان اعضای کمیسیون بهداشت با ۸ رای موافق و ۱۲ رای مخالف با بررسی طرح تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت مخالفت کردند.

کد مطلب 3797352

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    نظرات

    • منتمن ۱۹:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
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      من کاری به سیاست بازی ها ندارم ولی نمایندگان مورد نظر به بیمارستانهای دولتی یه سری بزنند و میزان هزینه ای که قبلا پرداخت می کردند با حالا مقایسه کنند و رضایت مردم را ببینند ... البته احتمال سواستفاده توسط کسانی هم ممکنه ... ولی طرح خوبی است
    • رضا ۲۱:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
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      راستی پول تحول سلامت کجا رفت؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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