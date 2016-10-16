کم توجهی سبب خلوت شدن مدارس حاشیه شهر مازندران شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی قاسمی تروجنی عصر یکشنبه در نشست خبری که با حضور معاونین در محل باشگاه فرهنگیان ساری برگزار شد، در پاسخ به سؤالی درباره دستاوردهای مدیریتی خود در اداره کل آموزشوپرورش مازندران در دولت تدبیر و امید، این دستاوردها را در ۱۴ محور برشمرد و اظهار کرد: اصلیترین رویکرد بنده از آغاز مدیریت این بود که آموزشوپرورش را به سمت شناسایی مسائل و مشکلات و حل آنها، پیش ببرم.
وی افزود: ارتقاء شاخصهای درونسازمانی از طریق کیفیتبخشی آموزشوپرورش در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل آموزشوپرورش مازندران، گفت: بسترسازی برای ایجاد فرصت تحصیلی برابر برای فرزندان استان از اتفاقات مهمی بود که توسط همکاران ما با جدیت پیگیری شد بهطوریکه در مقطع پیشدبستان و ابتدایی شاهد پوشش ۱۰۰ درصدی تحصیلی بودیم و درعینحال این آمار در مقطع متوسطه بیش از ۹۸ درصد بوده است.
قاسمی تروجنی، ادامه داد: این شاخص در دولت تدبیر نسبت به دوره گذشته رشد داشته است و کلیه نوآموزان مناطق محروم با برنامه ابتکاری، تحت پوشش تحصیلی قرار گرفتند و این در حالی است که در سال گذشته بهصورت ابتکاری دوره آموزشی برای والدین کلاس اولی برگزار شد که در سال تحصیلی جدید طرحی ملی شد.
وی با اعلام اینکه در دولت گذشته سیاست بر این بود که کلاس کمتر از ۷ نفر دانشآموز تشکیل نشود، افزود: حالآنکه در این دولت تمام تلاشها بر این است تا در مناطق دوردست و محروم مدارس زیر حدنصاب، تعطیل نشود.
مدیرکل آموزشوپرورش مازندران، با تأکید بر این اینکه اصحاب رسانه آموزشوپرورش را در ایجاد عدالت تحصیلی یاری کنند، گفت: با شروع ثبتنام دانشآموزان، کلیه برنامهها در راستای هدایت دانشآموزان به نزدیکترین واحد آموزشی محل سکونت بوده است زیرا مدارس مراکز شهرهای استان پرتراکمتر از مدارس حاشیهٔ شهرها و روستا است.
قاسمی تروجنی، در ادامه با ابراز اینکه در دولت گذشته کمتوجهی به مدارس حاشیه شهرها و روستاها باعث خلوت شدن این مدارس و حتی تعطیلی برخی از این مدارس شده بود، افزود: در طی سه سال گذشته از دانشآموزان برحسب جغرافیای سکونت ثبتنام به عمل آمد.
وی، ابراز داشت: در بحث هدایت تحصیلی علیرغم اینکه درسطح کشور فضای نادرستی از موضوع هدایت تحصیلی ایجادشده بود اما باوجوداین شرایط و آسیبها، ما در استان توفیقات خوبی داشتیم زیرا هدفگذاری ما این بود تا دانشآموزانی کارآفرین برای آینده تربیت کنیم.
مدیرکل آموزشوپرورش مازندران، اعلام کرد: در توزیع منابع و امکانات علیرغم همه محدودیتها، توزیع عادلانه امکانات را داشتیم بهطوریکه از اشکور رامسر، دو هزار تنکابن، چهاردانگه ساری، یانه سر تا هزارجریب در توزیع امکانات برایمان فرقی ندارد زیرا معتقدیم همه دانشآموزان استان در هر منطقهای همه فرزندان ما هستند.
قاسمی، افزود: رشدی که در مناطق محروم در دولت تدبیر و امید وجود داشت در هیچ دولتی اتفاق نیفتاد.
وی، مدرسه محوری برنامههای آموزشوپرورش را یکی از دستاوردهای سهساله برشمرد و گفت: بستری که در مدارس استان ایجاد کردیم در راستای سند تحول بنیادین است تا همه برنامههای آموزشوپرورش با رویکرد مدرسه محوری اجرا شود.
مدیرکل آموزشوپرورش مازندران، اظهار کرد: علیرغم اینکه آموزشوپرورش یکنهاد اجتماعی است در انتصاب مدیران به دنبال انتخاب مدیرانی بودیم تا به شاخصهای حرفهای نزدیک باشد.
قاسمی افزود: در سختترین شرایط اقتصادی، سیاسی و... آموزشوپرورش مازندران، حرفهایترین اقدامات را انجام داد و اکنون آرامش در این اداره کل وجود دارد.
نظر شما