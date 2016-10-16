۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۵۸

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

عاملان تیراندازی در جاده بندر ریگ دستگیر شدند

بوشهر - فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: عوامل تیراندازی منجر به قتل شهروند ۲۹ساله ای که اواخر شهریورماه در جاده بندرریگ به بوشهر رخ داد، شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس‌زاده عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ساعت ۲۰روز ۲۷ شهریور سال جاری سرنشینان سه دستگاه خودرو در یک تعقیب و گریز به سمت سرنشینان یک دستگاه خوردو پژو ۴۰۵ تیراندازی که منجر به فوت شخص ۲۹ ساله‌ای به هویت «م، س» و زخمی شدن دو نفر دیگر از سرنشینان همین خودرو می‌شود.

وی اضافه کرد: با حضور کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان گناوه و بررسی همه جانبه این پرونده، هفت نفر از عاملان تیراندازی ساکن شهرستان‌های گناوه و دیلم شناسایی شدند.

به گفته سردار عباس زاده، کارآگاهان پلیس در چند مرحله عملیات هماهنگ شش نفر از متهمین را دستگیر و سه دستگاه خودرو آنان را متوقف، سه قبضه سلاح کلاش، یک قبضه سلاح شکاری، سه تیغه خشاب و ۱۶ فشنگ جنگی از آنان کشف کردند.

وی با بیان اینکه آخرین متهم فراری این پرونده نیز پس از آنکه مخفیگاهش به‌وسیله پلیس شناسایی شد ظهر امروز خود را تسلیم پلیس کرد، افزود: متهمین دستگیر شده ضمن اعتراف به تیراندازی منجر به فوت متهم، انگیزه اقدام خود را تعقیب و گریز به منظور سرقت احشام در محل سکونت خود عنوان کرده‌اند.

