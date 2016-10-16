متکدیان در گلستان جمع آوری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان عبدالرضا چراغعلی اظهار کرد: تکدی گری به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی است که خود به عنوان منبع بروز و ظهور آسیب‌های اجتماعی دیگر است.

وی افزود: از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی که در ادامه تکدی گری گریبان جامعه را می‌گیرد می‌توان به مهاجر پذیری استان، زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، اعتیاد، معلولیت‌های جسمی و ذهنی اشاره کرد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان تصریح کرد: در این بین نقش و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی استان در کاهش آسیب فوق را با اهمیت تر و سنگین تر جلو ه می‌دهد.

چراغعلی گفت: اینکه دقت نظر بیش از پیش در خصوص وضعیت متکدیان یکی از اهداف انجام طرح ساماندهی است.

به گفته وی، بررسی و اتخاذ راه حل‌های مناسب تر برای مقابله با پدیده تگدی گری یکی دیگر از برنامه‌های اداره کل امور اجتماعی وفرهنگی است.

چراغعلی افزود: جمع آوری متکدیان سطح استان در راستای اجرای مصوبه شورای عالی اداری کشور درباره ساماندهی متکدیان با کمک کارشناسان اموراجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان و به منظور بررسی وضعیت متکدیان استان، نیازسنجی و پیگیری وضعیت ساماندهی آنان با هماهنگی شهرداری گرگان اتفاق افتاد.