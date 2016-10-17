دیدار مردم گرگان با رهبر انقلاب به مناسبت ۵ آذر در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‎الله صادقی، شامگاه یکشنبه در نشست با رسانه ها، گفت: با توجه به جلساتی که در شورای سیاست گذاری تدوین شد در سطح شهرستان ها ساختار اجرایی اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان با مسئولیت فرمانداران شکل پیدا کرد و با قوت در حال اجرا شدن است.

وی افزود: دیدار با خانواده شهدا یکی از برنامه های محوری اجلاسه چهار هزار شهید گلستان است که با هماهنگی های انجام گرفته این کار درسطح شهرستان های استان در حال انجام است.

صادقی در رابطه با واقعه پنج آذر و دیدار مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی، تصریح کرد: با سردار وحید در این زمینه صحبت هایی شده تا با هماهنگی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی پیگیری ها جدی‎تری شود تا بحث دیدار مردم شریف شهر گرگان با ایشان در تاریخ پنج آذر محقق شود.

فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت: برنامه های اجرایی از جمله برنامه جامع آغاز سال تحصیلی با نواختن زنگ ایثار و شهادت، تجمع بزرگ رزمندگان استان گلستان در گنبدکاووس، همایش اسوه های صبر با تجمع بانوان در علی آبادکتول و برگزاری یادواره شهدای اهل سنت استان در آق قلا برنامه هایی است که تعدادی از آنها انجام شده و برای اجرای سایر آنها مشکلی در مسیر اجرای مصوبات وجود ندارد.