معاون رئیس جمهور به هرمزگان سفرمی کند/تحویل دهی شناوراقیانوس پیما

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر یکشنبه در هشتمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان، رتبه این استان در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن را خوب برشمرد و بیان داشت: هرمزگان در سرشماری اینترنتی در رتبه سوم کشور قرار دارد که باید این رتبه را حفظ کنیم و ارتقا دهیم.

وی همچنین خواستار برگزاری منظم جلسات کارگروه های زیرمجموعه شورای برنامه ریزی استان شد و افزود: محتوای جلسات این شورا باید توسط کارگروه ها تهیه شود و نیاز است کارگروه های تخصصی نقش خود را در این زمینه ایفا کنند.

استاندار هرمزگان با اشاره به سفر معاون اول رئیس جمهور به استان هرمزگان، تصریح کرد: در این سفر جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تشکیل می شود و باید در این نشست عملکرد و کارنامه هرمزگان در زمینه اقتصاد مقاومتی را براساس برنامه های تعیین شده و تعریف کار صورت گرفته، به معاون اول رئیس جمهور ارائه دهیم.

جادری بهره وری و صرفه جویی را رکن اساسی اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می شود که همه دستگاه ها پای کار باشند.

وی عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های هر استان و تبدیل آن به فرصت های شغلی و درآمدزایی است.

افتتاح فاز اول فولاد کاوه و تحویل دهی شناور اقیانوس پیمای ایران کاشان

استاندار هرمزگان از سفر معاون اول رئیس جمهور به استان هرمزگان در روز سه شنبه ۲۷ مهر خبر داد.

جادری با اشاره به سفر معاون اول رئیس جمهور به استان هرمزگان، عنوان کرد: در این سفر پروژه های آب شیرین کن فولاد کاوه جنوب کیش با ظرفیت ۱۵ هزار مترمکعب در روز و همچنین فاز اول واحد فولادسازی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با ظرفیت ۱.۲ میلیون تن در منطقه ویژه خلیج فارس در بندرعباس به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: تحویل دهی شناور اقیانوس پیمای کانتینربر ایران کاشان و سکوی تکمیل شده فاز ۱۷ پارس جنوبی در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران، دیگر برنامه معاون اول رئیس جمهور در بندرعباس خواهد بود.

استاندار هرمزگان افزود: همچنین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود که در این نشست گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این راستا در هرمزگان ارئه خواهد شد.