به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور با ۹ دیدار در ۹ شهر کشور برگزار شد و آلومینیوم اراک میزبان تیم فوتبال اکسین البرز بود.

براساس این گزارش، تیم آلومینیوم اراک در شرایطی مقابل میزبان صف آرایی کرد که تا پایان هفته نهم با انجام ۹ بازی و کسب ۱۲ امتیاز در جایگاه نهم جدول لیگ قرار داشت در حالی که تیم اکسین البرز با انجام ۹بازی و کسب ۱۹ امتیاز در رده دوم جدول مسابقات ایستاده بود.

عصر روز یکشنبه هر دو تیم برای کسب امتیاز بیشتر به منظور دست یافتن به موقعیت بهتر در جدول مسابقات لیگ، در مستطیل سبز مقابل یکدیگر صف آرایی کردند.

در نیمه اول، بازیکنان هر دو تیم بر دروازه های یکدیگر یورش بردند و شاگردان مهابادی، سرمربی تیم آلومینیوم اراک با بازی خوب و اقتدار کامل گرچه به گل دست نیافتند ولی قدرت تمام عیار خود را به نمایش گذاشتند، در نهایت نیمه اول بدون رد و بدل شدن گل پایان یافت.

در نیمه دوم، تیم آلومینیوم اراک با اقتدار بازی را ادامه داد تا جایی که پر و بال تیم دوم جدولی را چید تا از پرواز باز بماند و در دقیقه ۵۹ مسابقه، تنها گل این دیدار توسط میلاد امیری، بازیکن شماره ۱۸ آلومینیوم اراک وارد دروازه تیم فوتبال اکسین البرز شد.

این نتیجه تا پایان مسابقه حفظ شد و در نهایت بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع تیم فوتبال آلومینیوم اراک رقم خورد و آلومینیوم با این برد ۱۵ امتیازی شد.

در هفته یازدهم لیگ دسته یک فوتبال کشور، تیم آلومینیوم میهمان تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان است.

اسامی تیم آلومینیوم اراک: محمد صابر زاده، نادر هوشیار، اکبر بختیاری، ابوالفضل قربانی، رضا کاردوست، حامد بصیری(۵۷ رضا مقبلی)، رضا سلیمانی، امین پورعلی، میلاد احمدی (۷۱ جهانگیر عسگری) وحید نعمتی و حسین مددی(۶۲ روح الله عرب)، سرمربی: داود مهابادی