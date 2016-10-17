فعالیت بیش از ۵۰۰۰ ورزشکار سازمان یافته در صومعه سرا

به گزارش خبرنگارمهر، جمشید رستگار به مناسبت آغاز هفته تربیت بدنی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ارتقا و افزایش کیفیت مجموعه های ورزشی سطح صومعه سرا از اولویت های اداره ورزش و جوانان این شهرستان در سال جاری است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۲ هیئت ورزشی در سطح شهرستان فعال هستند، گفت: تا پایان نیمه اول سال ۹۵ پنج هزار و ۳۰۰ ورزشکار سازمان یافته در دو بخش مردان و زنان تحت پوشش بیمه شناسایی و فعالیت می کنند.

رئیس اداره ورزش و جوانان صومعه سرا تعداد سالن های ورزشی سرپوشیده شهرستان صومعه سرا را ۱۷ سالن عنوان و خاطرنشان کرد: در شهرستان صومعه سرا ۱۷ سالن ورزشی نیز در بخش خصوصی فعالیت دارند.

وی به پتانسیل و ظرفیت خوب ورزشی شهرستان اشاره و تصریح کرد: اغلب ورزشکاران و قهرمانان این شهرستان در رشته های رزمی مانند کاراته، ووشو و تکواندو فعال هستند.

رستگار همچنین با اشاره به فعالیت تیم های هندبال و فوتبال صومعه سرا، افزود: تیم فوتبال میرزاکوچک صومعه سرا نیز در لیگ دسته سه باشگاه های کشور حضور دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه برای توسعه ورزش شهرستان و پرکردن اوقات فراغت جوانان برنامه ریزی مناسب صورت گرفته است، گفت: در حال حاضر هفت پروژه عمرانی ورزشی در دست ساخت در سطح شهرستان وجود داشته که دو سالن ورزشی چند منظوره در دهه فجر امسال در واقعه دشت و اباتر به بهره برداری می رسد.

رئیس اداره ورزش و جونان صومعه سرا با بیان اینکه این اداره همانند سال های گذشته تلاش کرده تا برنامه های ورزشی و فرهنگی متنوعی برای هفته تربیت بدنی تدوین کند، افزود: هفته تربیتی بدنی با شعار ورزش، سلامت همگانی و توسعه پایدار آغاز و با شعارهای نشاط و پویایی در مدارس و دانشگاه و حوزه، قهرمانان-جانبازان- معلولین و غرورملی، کارمندان-کارگران- نیروهای مسلح و ایثارگران، سلامت بانوان- ورزش شهروندی و محیط زیست، سلامت اجتماعی و جامعه عاری از اعتیاد، روستائیان – عشایر و اقوام ادامه می یابد.

رستگار به برخی از برنامه های اداره ورزش و جوانان صومعه سرا در این هفته اشاره و خاطرنشان کرد: دیدار با امام جمعه، مسئولان شهرستان، بازدید از مدارس و دانشگاه ها، دیدار با خانواده شهدا از جمله این برنامه ها است.

به گفته این مسئول برگزاری مسابقات ورزشی، شرکت در ورزش صبحگاهی در بوستان ابریشم، پاکسازی محوطه بوستان، مسابقات اسب‌سواری، حضور در اداره زندان‌های شهرستان، بازدید از مرکز ترک اعتیاد، تجلیل از بانوان برتر حوزه ورزش صومعه‌سرا، اهدای تجهیزات و لوازم ورزشی در روستاهای شهرستان از دیگر برنامه های این هفته در صومعه سرا است.