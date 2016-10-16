  1. استانها
  2. فارس
۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۲:۵۷

استاندار فارس:

تمامی دستگاه‌ها در بحث جذب سرمایه گذار تلاش کنند

تمامی دستگاه‌ها در بحث جذب سرمایه گذار تلاش کنند

شیراز- استاندار فارس گفت: تمامی دستگاهها و سازمان های دولتی و خصوصی استان فارس در بحث جذب سرمایه های خارجی تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی افشانی عصر یکشنبه در جلسه جذب سرمایه گذاری استان فارس تاکید کرد: آنچه که لیاقت و جایگاه استان فارس است باید با تلاش همگان جذب شود همان گونه که در سال گذشته ۴۵ درصد از کل پرداختی صندوق ذخیره ارزی به استان فارس رسید و در سال جاری نیز هر اندازه که طرح ارائه شود می توانیم از صندوق ذخیره ارزی استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: بیشترین تلاش در جذب سرمایه های خارجی باید از طریق بخش خصوصی استان باشد و در این میان بخش دولتی نیز همکاری های لازم را انجام دهد.

استاندار فارس ادامه داد: با توجه به بودجه های اندک دولتی آنچه که امروز باعث رشد و توسعه استان می شود جذب سرمایه گذار است که در این راستا باید تمامی نهادها و دستگاهها بیشترین تلاش را داشته باشند.

افشانی یادآور شد: استان فارس باید اعتبارات و سرمایه هایی در حد و اندازه نام بزرگ خود داشته باشد که در این میان برخی از دستگاهها در سال جاری توانستند رشد اعتبارات را داشته باشند اما برخی دیگر کوتاهی کردند.

کد مطلب 3797369

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها