به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی افشانی عصر یکشنبه در جلسه جذب سرمایه گذاری استان فارس تاکید کرد: آنچه که لیاقت و جایگاه استان فارس است باید با تلاش همگان جذب شود همان گونه که در سال گذشته ۴۵ درصد از کل پرداختی صندوق ذخیره ارزی به استان فارس رسید و در سال جاری نیز هر اندازه که طرح ارائه شود می توانیم از صندوق ذخیره ارزی استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: بیشترین تلاش در جذب سرمایه های خارجی باید از طریق بخش خصوصی استان باشد و در این میان بخش دولتی نیز همکاری های لازم را انجام دهد.

استاندار فارس ادامه داد: با توجه به بودجه های اندک دولتی آنچه که امروز باعث رشد و توسعه استان می شود جذب سرمایه گذار است که در این راستا باید تمامی نهادها و دستگاهها بیشترین تلاش را داشته باشند.

افشانی یادآور شد: استان فارس باید اعتبارات و سرمایه هایی در حد و اندازه نام بزرگ خود داشته باشد که در این میان برخی از دستگاهها در سال جاری توانستند رشد اعتبارات را داشته باشند اما برخی دیگر کوتاهی کردند.