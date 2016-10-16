اعتبارات دولتی شهرداری کمتر از جمعیت واقعی شهر صدرا است

عباس ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح سرشماری نفوس و مسکن یک رخداد مهم ملی است که وظیفه همه شهروندان شرکت در آن است و شرکت در سرشماری نفوس و مسکن باعث افزایش سطح رفاه زندگی شهروندان و بالا رفتن امکانات شهری می شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه اعتبارات دولتی شهرداری ها بر اساس سرانه جمعیت تقسیم بندی می شود و جمعیت ثبت شده شهر صدرا نسبت به جمعیت واقعی خیلی کمتر است بر این اساس از شهروندان تقاضا دارم که در سرشماری نفوس و مسکن شرکت کنند.

شهردار صدرا افزود: پنج پایگاه سرشماری نفوس و مسکن بصورت رایگان در سطح شهر صدرا برای ثبت نام شهروندان ایجاد شده و پس از اتمام سرشماری به کسانی که در این پنج پایگاه ثبت نام کرده اند به قید قرعه جوایز نفیسی تقدیم می شود.

ملک زاده تشریح کرد: شرکت در سرشماری نفوس و مسکن ازاین جهت دارای اهمیت است چون هر تعداد که جمعیت آماری شهر صدرا افزایش یابد اعتبارات دولتی نیز افزایش و در نتیجه خدمات بیشتری به شهروندان ارائه می شود.

وی گفت: در حال حاضر در شهر صدرا به ۲۰۰هزار نفر خدمات ارائه می شود در صورتی که اعتبار دولتی که کسب می کنیم برای ۴۰هزار نفر است.بعنوان مثال اگر جمعیت واقعی شهر صدرا لحاظ می شد تعداد راههای ورودی شهر باید بیش از این دو راه موجود باشد و هر روز با ترافیک ورودی شهر صدرا مواجه نبودیم و در کل جمعیت شهر صدرا با امکانات موجود اعم از مدرسه،مکانهای تفریحی، محیط های ورزشی،تعداد شعب بانکها و عابر بانکها و نظایر اینها تطبیق ندارد و شرکت در سرشماری نفوس و مسکن لازمه بهتر شدن شرایط فعلی و افزایش سطح رفاه شهروندان شهر صدرا است.

شهردار صدرا تاکید کرد: با توجه به اینکه شهر صدرا معروف است به شهر خوابگاهی و عمده شهروندانی که در شهر صدرا زندگی می کنند محل کارشان شهر شیراز است تقاضا دارم که بعنوان شهروند صدرا در سرشماری نفوس و مسکن شرکت کنند که جمعیت واقعی شهر صدرا مشخص شود.