۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۱۶

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی:

۳۸۶ کیلوگرم تریاک در نهبندان کشف شد

بیرجند- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف ۳۸۶کیلو و۶۰۰ گرم تریاک از یک دستگاه خودرو در مخفیگاه سوداگران مرگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  به نقل از پایگاه خبری پلیس سردار  مجید شجاع اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان نهبندان با دریافت اطلاعاتی مبنی بر فعالیت یکی از سوداگران معروف منطقه در این شهرستان، شناسایی و دستگیری وی در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با رصد اطلاعلاتی چند ماهه با تحت نظر گرفتن متهم، پاتوق‌های وی را شناسایی کردند و برنامه ریزی عملیاتی برای دستگیری وی آغاز شد.

سردار شجاع تصریح کرد: عصر روز گذشته تیم‌های عملیات ویژه پلیس امنیت عمومی با اشراف اطلاعاتی کامل مخفیگاه مته‌مان را شناسایی کردند و در عملیات ضربتی قاچاقچی معروف به همراه یکی از همدستانش دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند.

وی بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه سوداگران مرگ ۳۸۶کیلو و ۶۰۰گرم تریاک که در یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵جاساز شده بود کشف شد.

سردار شجاع از برنامه ویژه پلیس در برخورد با سوداگران مرگ خبر داد و بیان کرد: امروز دیگر هیچ نقطه و مکانی برای سوداگران مرگ امن نبوده و پلیس با جدیت و برخورد قاطع به دنبال شناسایی و انهدام باندهای قاچاقچیان است.

