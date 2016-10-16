۳۸۶ کیلوگرم تریاک در نهبندان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سردار مجید شجاع اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان نهبندان با دریافت اطلاعاتی مبنی بر فعالیت یکی از سوداگران معروف منطقه در این شهرستان، شناسایی و دستگیری وی در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با رصد اطلاعلاتی چند ماهه با تحت نظر گرفتن متهم، پاتوق‌های وی را شناسایی کردند و برنامه ریزی عملیاتی برای دستگیری وی آغاز شد.

سردار شجاع تصریح کرد: عصر روز گذشته تیم‌های عملیات ویژه پلیس امنیت عمومی با اشراف اطلاعاتی کامل مخفیگاه مته‌مان را شناسایی کردند و در عملیات ضربتی قاچاقچی معروف به همراه یکی از همدستانش دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند.

وی بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه سوداگران مرگ ۳۸۶کیلو و ۶۰۰گرم تریاک که در یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵جاساز شده بود کشف شد.

سردار شجاع از برنامه ویژه پلیس در برخورد با سوداگران مرگ خبر داد و بیان کرد: امروز دیگر هیچ نقطه و مکانی برای سوداگران مرگ امن نبوده و پلیس با جدیت و برخورد قاطع به دنبال شناسایی و انهدام باندهای قاچاقچیان است.