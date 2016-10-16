مدیرکل بهزیستی مازندران:
۳۶۰۰ کودک مبتلا به اختلالات و تنبلی چشم در مازندران شناسایی شدند
ساری - مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: دو هزار و ۹۰۰ کودک مبتلا به اختلالات بینایی و ۷۰۰ کودک دچار تنبلی چشم در استان شناسایی شدهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید آرام عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز عصای سفید افزود: تاکنون چهار هزار و ۵۸۵ نابینا در این استان شناسایی و اسامی آنها در سامانه بهزیستی برای خدمات گیری ثبتشده است.
وی حمایتهای تحصیلی ومهارت آموزی را از دیگر برنامههای حمایتی بهزیستی برای نابینایان اعلام کرد و گفت که هماکنون ۱۳۰ دانشجو نابینا در این استان تحت پوشش حمایت تحصیلی قرار دارند.
کد مطلب 3797373
نظر شما