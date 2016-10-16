۳۶۰۰ کودک مبتلا به اختلالات و تنبلی چشم در مازندران شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر ، سید سعید آرام عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز عصای سفید افزود: تاکنون چهار هزار و ۵۸۵ نابینا در این استان شناسایی و اسامی آن‌ها در سامانه بهزیستی برای خدمات گیری ثبت‌شده است



دکتر آرام افزود: در دولت تدبیر و امید تأمین لوازم و تجهیزات کمک توان‌بخشی برای تمام معلولان این استان به‌روز شد و هیچ معلولی در نوبت دریافت این تجهیزات در مازندران وجود ندارد .

وی حمایت‌های تحصیلی ومهارت آموزی را از دیگر برنامه‌های حمایتی بهزیستی برای نابینایان اعلام کرد و گفت که هم‌اکنون ۱۳۰ دانشجو نابینا در این استان تحت پوشش حمایت تحصیلی قرار دارند .



وی خاطرنشان کرد: هرساله برنامه پیشگیری از تنبلی چشم برای گروه سنی کودکان ۶-۳ ساله در طول سال در مهدهای کودک اجرا می‌شود و در شش‌ماهه امسال ۱۲۵ هزار کودک مورد آزمایش قرار گرفتند که از این تعداد ۷۰۰ کودک دچار تنبلی چشم و ۲۹۰۰ کودک اختلالات بینایی مورد شناسایی قرار گرفتند و به مراجع تخصصی ارجاع داده شدند .



مدیرکل بهزیستی مازندران افزود: مشاوره ژنتیکی یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین اقدامات در پیشگیری از معلولیت‌ها از جمله نابینایی است که توجه زوج‌ها برای انجام این مشاوره ضروری است.

وی گفت: بیماری‌های ژنتیکی از عوامل بسیار مهم نابینایی‌ها و ناشنوایی‌های دوران کودکی و عقب‌ماندگی‌های ذهنی شدید است که با افزایش آگاهی عمومی در پیشگیری از معلولیت‌ها تشخیص و مداخله به هنگام، آشنایی با معلولیت‌ها و راههای جلوگیری از آن می‌توان نرخ معلولیت را کاهش داد .