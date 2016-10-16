ارتش سوریه بر منطقه «معردس» در حومه حماه مسلط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش سوریه در ادامه مبارزات خود با گروه های مسلح و تروریستی در نقاط مختلف این کشور دستاوردهای جدیدی کسب کردند.

بر اساس این گزارش ارتش سوریه پس از درگیری های سنگین با گروه های مسلح موفق شد بر منطقه معردس در حومه شمالی حماه مسلط شود و شماری از عناصر مسلح را به هلاکت رساند.

ارتش سوریه همچنین چندین حمله علیه مواضع تروریست های داعش در کوه های الثرده و حومه البانوراما واقع در جنوب دیرالزور انجام داد.

همچنین در پی حملات موشکی ارتش سوریه به گروهی از تروریست های داعش در بلندی های ابوحدیج واقع در دامنه های الجزاجیر در قلمون شماری از عناصر تروریستی کشته و زخمی شدند.

به علاوه ارتش سوریه مراکز تجمع عناصر مسلح را در مزارع خان الشیخ، الحسینیه و الخزرجیه واقع در حومه دمشق پایتخت سوریه هدف قرار داد.

ارتش سوریه همچنین در منطقه خان الشیخ در غوطه غربی دمشق پایتخت سوریه پیشروی کرد و هواپیماهای ارتش سوریه نیز اطلاعیه هایی را در این منطقه توزیع کردند.

از سوی دیگر در پی حملات خمپاره ای گروه های مسلح به محله الحمیدیه واقع در شهر حلب یک شهروند جان خود را از دست داد و ۱۳ تَن دیگر نیز زخمی شدند.

عناصر عضو داعش با عناصر گروه موسوم به ارتش آزاد در اطراف روستای تل مالد در نزدیکی شهر مارع واقع در حومه شمالی حلب درگیر شدند و عناصر ارتش آزاد با اخراج تروریست های داعش بر روستاهای الحمیدیه و المسعودیه در حومه شمالی حلب مسلط شدند.