رزمایش دامپزشکی علیه بیماری شاربن در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان، محمد سهرابی مسئول پدافند غیرعامل دامپزشکی استان با اعلام این خبر افزود: اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی همچون سالهای قبل برنامههای متنوع و گستردهای برای این هفته در نظر گرفته که یکی از مهمترین اقدامات برگزاری رزمایش عملیاتی شاربن با مشارکت اکیپهای واکنش سریع شبکههای دامپزشکی شهرستانهای استان و با همکاری سایر دستگاههای ذیربط است.
وی با بیان اینکه بیماری شاربن جزء بیماریهای قابل انتقال از دام به انسان بوده و از مهمترین عوامل شناخته شده بیوتروریسم است، اظهار داشت: در این رزمایش بیش از ۱۵ اکیپ واکنش سریع از شبکههای دامپزشکی سراسر استان شامل اکیپ بررسی و نمونه برداری، قرنطینه، ضد عفونی، شعله افکنی، مایه کوبی، معدوم سازی و مستندسازی شرکت دارند.
سهرابی به وظیفهمندی دامپزشکی در حوزه پدافند غیرعامل اشاره کرد و عنوان داشت: دامپزشکی در ایمنی غذایی مردم، پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان، عوامل بیوتروریسم و امنیت زیستی وظایف مهمی بر عهده دارد و در صورتی که این مباحث مورد غفلت قرار گیرد عواقب و مخاطرات زیست محیطی متعددی، بهداشت جامعه انسانی و جمعیت دامی را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد.
