آموزش لازمه توانمندسازی جامعه در برابر حوادث است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، صادق‎علی مقدم اظهار کرد: آموزش به ویژه به افراد آسیب‎پذیراستان در برابر حوادث و بلایای طبیعی بهترین مسیر و لازمه توانمندسازی جامعه است.

وی افزود: آموزش به دنبال خود علاوه بر ایمن‎سازی جامعه، مشارکت مردمی را برای همراهی دولت در برنامه‎های پیشگیری و مقابله با حوادث احتمالی دارد.

مدیرکل بحران استان گلستان تصریح کرد: با این هدف امسال، دوره آموزشی مدیران بحران و اعضای عملیاتی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان به شکل منطقه‌ای در کشور برگزار شد که گلستان نیز در رامسر مازندران به همراه شش استان دیگر این دوره را با موفقیت به پایان رساند.

مقدم گفت: در این دوره که به شکل اردویی برگزار شد، شرکت‎کنندگان ابتدا به شکل تئوری با مباحث آموزشی آشنا شدند و سپس به شکل کارگاهی مفاهیم را در قالب سناریوی تدوین شده روزانه مورد بررسی قرار داده و با پاسخ تخصصی به کار خواست‎‎های مورد نظر آن را تکمیل می‎کردند.

وی با اشاره به برنامه‎ریزی استان برای آموزش مدیریت بحران در سطح شهرستان‎ها افزود: این موضوع در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان توسط استاندار گلستان مورد تاکید قرار گرفته و در قالب مصوبه به شهرستان‎ها ابلاغ شده است.

دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان با تاکید بر اهمیت برنامه‎های آموزشی تاکید کرد: اصل پیشگیری یکی از اصول مهم و اولیه کنترل و جلوگیری از خسارات ناشی از بحران است که باید در دستور کار ادارات قرار گیرد.