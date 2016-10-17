آموزش لازمه توانمندسازی جامعه در برابر حوادث است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، صادقعلی مقدم اظهار کرد: آموزش به ویژه به افراد آسیبپذیراستان در برابر حوادث و بلایای طبیعی بهترین مسیر و لازمه توانمندسازی جامعه است.
وی افزود: آموزش به دنبال خود علاوه بر ایمنسازی جامعه، مشارکت مردمی را برای همراهی دولت در برنامههای پیشگیری و مقابله با حوادث احتمالی دارد.
مدیرکل بحران استان گلستان تصریح کرد: با این هدف امسال، دوره آموزشی مدیران بحران و اعضای عملیاتی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان به شکل منطقهای در کشور برگزار شد که گلستان نیز در رامسر مازندران به همراه شش استان دیگر این دوره را با موفقیت به پایان رساند.
مقدم گفت: در این دوره که به شکل اردویی برگزار شد، شرکتکنندگان ابتدا به شکل تئوری با مباحث آموزشی آشنا شدند و سپس به شکل کارگاهی مفاهیم را در قالب سناریوی تدوین شده روزانه مورد بررسی قرار داده و با پاسخ تخصصی به کار خواستهای مورد نظر آن را تکمیل میکردند.
وی با اشاره به برنامهریزی استان برای آموزش مدیریت بحران در سطح شهرستانها افزود: این موضوع در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان توسط استاندار گلستان مورد تاکید قرار گرفته و در قالب مصوبه به شهرستانها ابلاغ شده است.
دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان با تاکید بر اهمیت برنامههای آموزشی تاکید کرد: اصل پیشگیری یکی از اصول مهم و اولیه کنترل و جلوگیری از خسارات ناشی از بحران است که باید در دستور کار ادارات قرار گیرد.
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