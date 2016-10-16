واحدهای صنعتی و مراکز دولتی پدافند غیرعامل را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه پدافند غیرعامل استان قزوین یکشنبه شب در سالن باغستان قزوین تشکیل شد.

محمد افشار دراین جلسه گفت: پیگیری مبحث ۲۱ در ساخت و سازها می تواند درپدافند غیرعامل مهم باشد وخسارات ناشی از حوادث را کاهش دهد.

وی افزود: از همه دستگاه های اجرایی استان انتظار داریم موضوع پدافند غیرعامل را جدی بگیرند و از ظرفیت های موجود برای اجرای طرح ها استفاده کنند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی لازم است یک نفر نیروی خود را به عنوان رابط و مسئول پیگیری مسائل مربوط به پدافند غیر عامل تعیین کنند تا کارها سامان یابد.

وی بیان کرد: تمامی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی به مدت سه ماه باید وضعیت خود را در شرایطی ایمنی قرار دهند و شرایط آمادگی خود در خصوص حمل و نقل مواد شیمیایی را کنترل و رصد کنند.

مدیرکل پدافند غیرعامل یادآورشد: از ۱۵۸ دستگاه اجرایی استان ۱۰۶ دستگاه نماینده و رابط پدافند غیرعامل را معرفی کرده اند که در این میان ۴۸ نفر در آزمون حضور نیافتند.

وی گفت: در شهرستانهای آوج، بویین زهرا، قزوین کمیته های پدافند غیرعامل تشکیل شده و در سایرشهرستانها نیز باید این کار با پیگیری فرمانداران راه اندازی شود.

وی تصریح کرد:از دوم تا هشتم آبان ماه بعنوان هفته پدافند غیرعامل تعیین شده وبه این مناسبت برنامه های متنوعی در استان اجرا خواهد شد.

وی یادآور شد: برگزاری گردهمایی یک روزه، نشسنت خبری، سخنرانی قبل ازخطبه های نماز جمعه، رزمایش میدانی، اجرای مراسم در مدارس و نواختن زنگ پدافند غیرعامل از برنامه های ویژه این هفته در استان قزوین است.