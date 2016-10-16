۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۲۰:۱۹

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قزوین:

واحدهای صنعتی و مراکز دولتی پدافند غیرعامل را جدی بگیرند

قزوین- مدیرکل پدافند غیرعامل استان قزوین گفت: دستگاه های اجرایی و واحدهای صنعتی استان باید با آمادگی کامل موضوع پدافند غیرعامل را جدی بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه پدافند غیرعامل استان قزوین یکشنبه شب در سالن باغستان قزوین تشکیل شد.

محمد افشار دراین جلسه گفت: پیگیری مبحث ۲۱ در ساخت و سازها می تواند درپدافند غیرعامل مهم باشد وخسارات ناشی از حوادث را کاهش دهد.

وی افزود: از همه دستگاه های اجرایی استان انتظار داریم موضوع پدافند غیرعامل را جدی بگیرند و از ظرفیت های موجود برای اجرای طرح ها استفاده کنند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی لازم است یک نفر نیروی خود را به عنوان رابط و مسئول پیگیری مسائل مربوط به پدافند غیر عامل تعیین کنند تا کارها سامان یابد.

وی بیان کرد: تمامی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی به مدت سه ماه باید وضعیت خود را در شرایطی ایمنی قرار دهند و شرایط آمادگی خود در خصوص حمل و نقل مواد شیمیایی را کنترل و رصد کنند.

مدیرکل پدافند غیرعامل یادآورشد: از ۱۵۸ دستگاه اجرایی استان ۱۰۶ دستگاه نماینده و رابط پدافند غیرعامل را معرفی کرده اند که در این میان ۴۸ نفر در آزمون حضور نیافتند.

وی گفت: در شهرستانهای آوج، بویین زهرا، قزوین کمیته های پدافند غیرعامل تشکیل شده و در سایرشهرستانها نیز باید این کار با پیگیری فرمانداران راه اندازی شود.

وی تصریح کرد:از دوم تا هشتم آبان ماه بعنوان هفته پدافند غیرعامل تعیین شده وبه این مناسبت برنامه های متنوعی در استان اجرا خواهد شد.

وی یادآور شد: برگزاری گردهمایی یک روزه، نشسنت خبری، سخنرانی قبل ازخطبه های نماز جمعه، رزمایش میدانی، اجرای مراسم در مدارس و نواختن زنگ پدافند غیرعامل از برنامه های ویژه این هفته در استان قزوین است.

