تلاوت قرآن مقدمه ای برای درک مفاهیم و عمل به آموزه های آن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در مراسم افتتاحیه سی و نهمین دوره مسابقات سراسری حفظ و قرائت قرآن کریم که غروب یکشنبه در مجتمع صدا و سیمای زیباکنار شهرستان انزلی برگزار شد با اشاره به برخی از خطبه های امام سجاد(ع) درخصوص اهمیت قرآن و نماز از دیدگاه امام حسین(ع) اظهار کرد: به تعبیرخود قرآن، این کتاب آسمانی،نور، معرفت و هدایت و راه رستگاری است و شفاعت، رحمت و کلیدی برای اندرز و شفا دهنده دل همه انسان ها بوده که هرکسی با آن مجالست کند، رستگار می شود.

وی با بیان اینکه قرآن دریایی است که هر کسی اعماقش را درک نمی کند، این کتاب آسمانی و معجزه پیامبر را منبع عدالت و نهر زلال حق عنوان کرد و گفت: قرآن کریم جاده ای وسیع برای صالحان و ریسمانی است که پناهگاهی مطمئن برای کسانی ایجاد می کند که به آن چنگ می زنند.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه از دیدگاه مقام معظم رهبری اولین قدم ورود به عالم قرآن تلاوت آن است، خاطرنشان کرد: تلاوت این کتاب آسمانی مقدمه درک مفاهیم و آغازی برای عمل و درک به باطن قرآن است.

نجفی حالت انس در اثر تدبر در قرآن را از پیامدهای آن دانست و تصریح کرد: انس با قرآن خواندن و تدبر در مفاهیم آن است.

به گفته این مسئول انس با قرآن معرفت عمومی کشور را بالا برده و عمل به آن یعنی مفاهیم قرآنی را سرلوحه همه برنامه های زندگی خود قرار دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه میزبانی از این مسابقات و یک هزار نخبه قرآنی مایه افتخار و توفیقی برای همه مسئولان و مردم استان گیلان است، اظهار کرد: از تلاش همه مسئولان که سبب شدند فضای معنوی بعد از برگزاری کنگره هشت هزار شهید را دوباره تجربه کنیم و در فضایی که متعلق به عالمان و فرهیختگان بزرگ بوده حضور یابیم تشکر و قدردانی می کنم.

استاندار گیلان افزود: امیدوارم بتوانیم فضایی فراهم کنیم که از نور و معرفت قرآنی برای همیشه و در همه کارها بهرمنده شویم.

قرآن کتابی جاودانه و معجزه ای گویا

در ادامه این مراسم مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان نیز با بیان اینکه قرآن برترین معجزه و سند زنده حقانیت است، اظهار کرد: قرآن کتابی فوق بشریت، جاودانه و جهانی و معجزه گویا است.

حجت الاسلام ولی عادلی با بیان اینکه قرآن بزرگ ترین معجزه آسمانی است، گفت: کتاب آسمانی قرآن خود دین، قانون، و سندقانونی است که حد و مرز، مکان و زمان را شکسته و مافوق آن عمل می کند.

وی با اشاره به اینکه برای برگزاری سی و نهمین دوره مسابقات سراسری حفظ و قرآن کریم در استان گیلان دو ستاد معین و اجرایی تشکیل شده بود، افزود: بیش از ۵۰ جلسه بزرگ و کوچک با حضور همه دستگاه های اجرایی استان از بعد مسابقات سال گذشته برگزار شد.