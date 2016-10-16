مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، سید علی اکبر پرویزی در گردهمایی معاونین، مشاورین و مدیران ستادی استانداری استان گفت: مدیران تلاش کنند تا از منابع ملی و اعتبارات متمرکز در تهران سهم قابل توجهی برای استان جذب کنند چرا که یکی از مهم‌ترین راه‌های توسعه استان استفاده از این اعتبارات است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه با تکیه صرف بر اعتبارات استانی نمی‌توان به اهداف توسعه‌ای استان دست یافت، ادامه داد: مدیران باید با تقویت ارتباط با مدیران فرادستی درمرکز نسبت به جذب اعتبارات مزبور اقدام لازم را صورت دهند.

وی خدمت به مردم در استان‌هایی همچون خراسان جنوبی را توفیقی الهی برشمرد و افزود: مدیران باید از فرصت پیش آمده برای ارائه خدمت به مردم عزیز این منطقه از تمام توان کاری و اداری خود استفاده کنند.

پرویزی، به پیگیری‌های انجام شده در زمینه‌های مختلف در مرکز اشاره کرد و ادامه داد: توافقات بسیار خوبی با بنیاد برکت در زمینه‌های مختلف آبرسانی روستایی، بهسازی روستایی و نیز آسفالت راه‌های اصلی و فرعی صورت گرفته که امیدواریم هرچه سریع‌تر این توافقات اجرایی شود.

وی با بیان اینکه با توافقاتی که با وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است در آینده‌ای نزدیک مطالبات پیمانکاران در این حوزه پرداخت خواهد شد، افزود: با وزارت نیرو نیز توافقات خوبی در خصوص پرداخت بدهی دولت در زمینه ساخت سد سیاهو و سد رزه در شهرستان‌های سربیشه و درمیان به انجام رسیده است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در زمینه توسعه معادن در استان توافقات خوبی صورت گرفته است، گفت: مدیران ذی ربط موضوع صادرات برق به افغانستان را مورد پیگیری قرار دهند تا هر چه سریع‌تر این موضوع نیز تعیین تکلیف شود.

در این مراسم از خدمات رحمان خدمتگزار مدیرکل پیشین دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی تقدیر شد.