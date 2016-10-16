شهردار رشت برای بهبود وضعیت لندفیل سراوان سریع اقدام کند

به گزارش خبرنگار مهر، شصت و یکمین جلسه شورای شهر رشت در حالی عصر یکشنبه برگزار شد که رئیس این شورا به شهردار درباره اقدامات ضرب الاجل نسبت به بهبود وضعیت لندفیل سراوان تذکر داد.

مسعود کاظمی با اشاره به توجه شورای شهر رشت به مساله لندفیل سراوان و آلودگی هایی که برای ساکنان روستاهای اطراف آن به همراه آورده است گفت: شهرداری باید نسبت به ساماندهی لندفیل سراوان هر چه سریعتر اقدامات ملموس انجام دهد.

این تذکر رئیس شورای رشت به دنبال اعتراض و تجمع روستاییان اطراف محل لندفیل سراوان که اخیرا مانع از تخلیه کامیون های زباله در این محل شده بودند، انجام شد.

وی افزود: با توجه به اینکه استاندار نسبت به رفع تمامی موانع پروژه های ساماندهی لندفیل سراوان به همه دستگاه ها دستورات لازم را ابلاغ کرده است، لذا شهرداری نیز باید در کوتاه مدت اقدامات اجرایی لازم را انجام دهد زیرا دیگر هیچ توجیهی در این باره قابل قبول نیست.

کاظمی مدت ۱۰ روز را برای انجام اقدامات اجرایی شهرداری تعیین کرد.

شهرداری باید بهسازی لندفیل سراوان را بر اجرای پروژه پیاده راه مرکزی ارجحیت می داد

عضو دیگر شورای شهر رشت در نطق پیش از دستور در این جلسه با اشاره به مصوبه های سال اول فعالیت شورای چهارم درباره وضعیت لندفیل سراوان اظهار کرد: در سال نخست فعالیت شورا، توجه ویژه ای به لندفیل سراوان شد اما عملیاتی نشد.

مجید رجبی ویسرودی افزود: با اینکه بودجه لازم برای لندفیل سراوان نیز در بودجه شهرداری دیده شد اما اقدامات اجرایی لازم انجام نشده است.

وی تصریح کرد: چگونه ممکن است که دلیل قطع چند درخت در عرصه جنگلی سراوان دلیل مناسبی برای توقف پروژه بهسازی لندفیل سراوان باشد در حالی که برای اجرای پروژه هایی همچون بی. آر. تی در سطح شهر چندین درخت به راحتی قطع شد!؟

این عضو شورا همچنین نسبت به اولویت ندادن اجرای پروژه لندفیل سراوان ابراز نارضایتی کرد و گفت: اجرای پروژه لندفیل نسبت به پروژه پیاده راه فرهنگی مرکزی رشت از ارجحیت برخوردار بود اما تاکنون عملیاتی نشده است.

عضو دیگر شورای رشت نیز در این باره با بیان اینکه تنها مدیریت شهری رشت مسئول رسیدگی به وضعیت لندفیل سراوان نیست گفت: حجم عظیمی از زباله هایی که به لندفیل سراوان آورده می شود متعلق به شهرهای اطراف است.

رضا موسوی روزان با تاکید بر مسئولیت تمامی دستگاه های ذیربط در بهسازی و ساماندهی وضعیت لندفیل سراوان افزود: دغدغه های شورای شهر نسبت به این وضعیت از سال اول شورا بوده است و تصمیماتی همچون پروژه بهسازی لندفیل سراوان که از دی ماه سال گذشته کلنگ آن به زمین زده شده است تا راه اندازی کارخانه زباله سوز نتیجه این دغدغه ها بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاه ها هر چه سریعتر نسبت به این معضل چاره اندیشی شود.

از دیگر موضوعاتی که در جلسه صد و شصت و یکم شورای چهارم مطرح شد رفتن یک عضو این شورا به سوریه به عنوان مدافع حرم بود. محمدعلی رفیعی رئیس سال سوم شورای رشت در این جلسه دلیل غیبت محمود باقری خطیبانی یکی از اعضای این شورا را در جلسه فوق، اعزام وی به سوریه اعلام و برای تمامی مدافعان حرم آرزوی پیروزی کرد.

در ادامه این جلسه، به مناسبت هفته تربیت بدنی، از قهرمانان پارالمپیک گیلان و مدیرکل ورزش و جوانان تقدیر و تجلیل شد.

اعضای شورای رشت در این جلسه از حامد آتش افروز، صادق حسنی و محمدرضا شاددل تقدیر کردند و مدیرکل ورزش و جوانان گیلان با اشاره به قابلیت های ورزشکاران پارالمپیک گفت: پیروزی این قهرمانان در عرصه های بین المللی نشان دهنده این مهم است که همت و پشتکار می تواند بر کمبودهای امکانات فائق شود.

مسعود رهنما با بیان اینکه گیلان پس از قهرمانی و مدال آوری زنده یاد نامجو، ۶۴ سال از داشتن مدال المپیک محروم بود افزود: تلاش های قهرمانان پارالمپیک افتخاری بزرگ را نصیب گیلان کرد.

وی تصریح کرد: هرچند مراسم بدرقه و استقبال شایسته ای از این قهرمانان در استان صورت نگرفت اما اقدام مدیریت شهری رشت در تقدیر از این قهرمانان باعث خرسندی است.

همچنین به مناسبت روز جهانی عصای سفید، از اعضا هیات امنای انجمن معلولین بینایی استان گیلان تجلیل به عمل آمد.

مناسب سازی معابر عمومی شهر رشت از سوی اعضای شورا پیگیری شود

رئیس این انجمن در جمع اعضای شورای رشت نسبت به مناسب سازی محیط های شهر رشت ابراز گلایه کرد و گفت: خواسته تمامی معلولان و سالمندان این است که نسبت به مناسب سازی معابر عمومی در سطح شهرها از جمله شهر رشت اقدامات لازم صورت گیرد.

احمد ممتازی با اشاره به توانمندی های تشکل های مردم نهاد افزود: تصمیمات شهری می تواند با بهره بردن از ظرفیت های تشکل های مردم نهادی همچون انجمن معلولین بینایی استان گیلان جامه عملیاتی به خود بگیرد.

پس از این سخنان، اسماعیل حاجی پور عضو شورای رشت و یکی از اعضای هیئت امنای این انجمن پیشنهاد کرد یک پیست مناسب سازی شده برای تردد معلولان از جمله نابینایان در یکی از پارک های شهر رشت احداث شود و همینطور یک دستگاه ون از سوی مدیریت شهری رشت به انجمن معلولین نابینای استان گیلان اعطا شود که از سوی رئیس شورا مورد استقبال قرار گرفت.