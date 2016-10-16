خراسان جنوبی میزبان سرمربیان تیم ملی تیراندازی با کمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی علی نوروزپور، رئیس هیئت تیزاندازی با کمان خراسان جنوبی گفت: برای ارتقای سطح آموزشی و حرفه‌ای کمانداران، هیئت تیراندازی با کمان با هماهنگی فدراسیون مربوطه، سرمربیان دو رشته را به خراسان جنوبی دعوت کرده است.

وی ادامه داد: دوره آموزشی تیراندازی با کمان، آشنایی با نحوه آموزش در اردوهای تیم ملی و برنامه‌های بدن سازی از روز گذشته به مدت سه روز با حضور مربیان تیم ملی تیراندازی با کمان در استان برگزار می‌شود.

نوروزپور افزود: پارک مین یون، سرمربی تیم ملی ریکرو و پاکزاد سرمربی تیم ملی کامپوند تا ۲۶ مهر در جمع تیراندازان استان حضور خواهند داشت و آموزش‌های تخصصی این رشته را آموزش خواهند داد.

در دومین روز از دوره آموزشی، حمیدرضا برومند، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی از این دوره بازدید کرد.

داوران خراسان جنوبی در مسابقات لیگ دسته ۳ فوتبال کشور قضاوت کردند

داوران فوتبال خراسان جنوبی در هفته دوم مسابقات لیگ دسته سه کشور قضاوت می‌‎کنند.

مهدی کاظمی به عنوان داور وسط، سید حسین بسکابادی و امیر آرمند به عنوان کمک داور اول و دوم دیدار تیم‌های فوتبال شیرین فراز و پیروز گرمسار را سوت می‌‎زنند.

دیدار تیم‌های شیرین فراز و پیروز گرمسار امروز 25 مهر ماه در ورزشگاه شهر آق‌قلا استان گلستان برگزار شد.