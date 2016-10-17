  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۸:۰۳

رئیس حوزه هنری بوشهر خبر داد:

اکران آثار عاشورایی هنرمندان بوشهری در موکب حوزه هنری

اکران آثار عاشورایی هنرمندان بوشهری در موکب حوزه هنری

بوشهر - رئیس حوزه هنری بوشهر از اکران آثار و تولیدات مرتبط با ماه محرم هنرمندان این استان در موکب حوزه هنری استان بوشهر خبر داد.

امید پارسایی فر در گفت‌وگو با خبرنگار با اشاره به تاثیرگذاری هنر در جامعه اظهار داشت: هنر زبان زیبا روایت کردن است و ماندگاری و تاثیر گزاری بیشتری نیز دارد.

وی افزود: هنر و عشق وقتی با یکدیگر آمیخته شود می‌تواند اثر خارق‌العاده‌ای را خلق کند.

رئیس حوزه هنری استان بوشهر بیان کرد: ساخت فیلم، یک عکس و یا یک نقاشی از سنت‌های محرمی مردم استان می‌تواند در ماندگاری آن آیین تاثیر داشته باشد.

پارسایی‌فر با اشاره به فعالیت موکب حوزه هنری استان بوشهر از روزهای آغازین محرم خاطر نشان کرد: در این تکیه ۱۰ قطعه عکس از تولیدات حوزه هنری  کار هنرمندان محسن کیان‌پور، مهدی بنی‌تمیم، زهرا حاجب، فاطمه زالی، ساره شادکام در معرض دید عموم قرار گرفت.

وی همچنین از اکران فیلم‌های تولید هنرمندان بوشهری در این موکب خبر داد و بیان کرد: فیلم سینمایی مروا (کریم فائقیان) مرثیه طاق (مهدی تنگستانی)، درودگاه (زینب عربی) نگاه سبز (غلامرضا احمدی) هم نوا با زینب (عبدالرسول آذرشب) بی بی مریم (زینب عربی) و ماه حسین به کارگردانی غلامرضا ابراهیمی و اربعین (ناصرتقوایی)  از جمله فیلم های اکران شده بود.

کد مطلب 3797416

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها