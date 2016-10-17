اکران آثار عاشورایی هنرمندان بوشهری در موکب حوزه هنری

امید پارسایی فر در گفت‌وگو با خبرنگار با اشاره به تاثیرگذاری هنر در جامعه اظهار داشت: هنر زبان زیبا روایت کردن است و ماندگاری و تاثیر گزاری بیشتری نیز دارد.

وی افزود: هنر و عشق وقتی با یکدیگر آمیخته شود می‌تواند اثر خارق‌العاده‌ای را خلق کند.

رئیس حوزه هنری استان بوشهر بیان کرد: ساخت فیلم، یک عکس و یا یک نقاشی از سنت‌های محرمی مردم استان می‌تواند در ماندگاری آن آیین تاثیر داشته باشد.

پارسایی‌فر با اشاره به فعالیت موکب حوزه هنری استان بوشهر از روزهای آغازین محرم خاطر نشان کرد: در این تکیه ۱۰ قطعه عکس از تولیدات حوزه هنری کار هنرمندان محسن کیان‌پور، مهدی بنی‌تمیم، زهرا حاجب، فاطمه زالی، ساره شادکام در معرض دید عموم قرار گرفت.

وی همچنین از اکران فیلم‌های تولید هنرمندان بوشهری در این موکب خبر داد و بیان کرد: فیلم سینمایی مروا (کریم فائقیان) مرثیه طاق (مهدی تنگستانی)، درودگاه (زینب عربی) نگاه سبز (غلامرضا احمدی) هم نوا با زینب (عبدالرسول آذرشب) بی بی مریم (زینب عربی) و ماه حسین به کارگردانی غلامرضا ابراهیمی و اربعین (ناصرتقوایی) از جمله فیلم های اکران شده بود.