تیم فوتسال یاسین پیشروی قم از سد آذرخش هرمزگان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابت‌های فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور یکشنبه شب برگزار شد و در یکی از بازی‌های تیم فوتسال یاسین پیشروی قم برابر حریف خود به پیروزی رسید.

شاگردان محمد رضا حیدریان در تیم یاسین پیشروی قم در این بازی در سالن شهید حیدریان قم یمزبان تیم آذرخش بندر عباس بودند که موفق شدند حریف خود را ۵ بر یک شکست دهند.

در این بازی یاسین پیشرو در نیمه نخست ۴ گل به ثمر رساند و با اداره کردن بازی در نیمه دوم به یک گل دیگر هم رسید و در ‌نهایت حریف هرمزگانی توانست در دقایق پایانی یکی از گل‌های خورده را پاسخ دهد.

مهران رضاپور در این بازی برای یاسین پیشرو ۲ گل به ثمر رساند و امین مجیدی‌پور، میثم ایلانلو و محمد برزگر هر یک با یک بار گلزنی در برتری تیم خود سهیم شدند در حالی که یاسین پیشرو در این مسابقه کاپیتان خود سعید قاسمی را در اختیار نداشت.

یاسین پیشرو با این پیروزی سومین برد فصل خود را به دست آورد و حالا از ۵ بازی ۱۰ امتیازی است و در رده چهارم جدول ۱۴ تیمی لیگ برتر فوتسال قرار گرفته است و امیدوار است جایگاه مناسب خود در جدول را حفظ کند.

آذرخش بندر عباس نیز در ادامه ناکامی‌های خود از ۴ بازی صاحب یک امتیاز است و در رده سیزدهم جدول قرار دارد و تنها تیم فوتسال طرح و توسعه الوند در جدول پایین‌تر از این تیم قرار گرفته است.