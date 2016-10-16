۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۲۵

جشنواره باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان در خورموج برگزار شد

بوشهر - جشنواره باشگاه‌های کتاب کودک و نوجوان همراه با تجلیل از شاهنامه شناس خورموجی مسعود بهرامی در خورموج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان در نگارخانه فرهنگسرای شهید شهریاری خورموج گشایش یافت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: برگزاری نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان کار خلاقانه‌ای است و از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دشتی بابت این اقدام مهم فرهنگی سپاسگزارم.

حمیده ماحوزی تصریح کرد: خوشبختانه فعالیت‌های خوبی در حوزه کتاب خوانی در حال انجام است و انباری کتاب ارشادها جایی برای بایگانی کتاب نیست و با هدف افزایش مطالعه در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.

