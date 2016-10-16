۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۳۸

ارتش مصر ۴۰ تروریست را در صحرای سینا به هلاکت رساند

نظامیان ارتش مصر در درگیری با گروه های تروریستی در صحرای سینا ۴۰ عنصر تکفیری را به هلاکت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نظامیان ارتش مصر موفق شدند ده ها تَن از عناصر تروریستی را در مناطق این کشور به هلاکت برسانند.

بر اساس این گزارش ارتش مصر ۴۰ عنصر تروریستی را در جنوب العریش و مشارف در مرکز صحرای سیناء و همچنین جنوب الشیخ زوید و رفح به هلاکت رساند و شماری دیگر را نیز زخمی کرد.

نظامیان مصری همچنین ۳ حمله تروریست ها را در جنوب شیخ زوید ناکام گذاشتند و تجهیزات و ادوات نظامی متعلق به آنها را منهدم کردند.

از سوی دیگر نیز ۵ تَن از نظامیان ارتش مصر در جریان درگیری با تروریست ها در شمال صحرای سیناء جان خود را از دست دادند.

گفتنی است، حمله تروریستی به پایگاه ارتش مصر در روز جمعه هفته گذشته به کشته شدن ۱۲ نظامی این کشور و زخمی شدن ۸ تَن دیگر منجر شد.

