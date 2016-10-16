ارتش مصر ۴۰ تروریست را در صحرای سینا به هلاکت رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نظامیان ارتش مصر موفق شدند ده ها تَن از عناصر تروریستی را در مناطق این کشور به هلاکت برسانند.

بر اساس این گزارش ارتش مصر ۴۰ عنصر تروریستی را در جنوب العریش و مشارف در مرکز صحرای سیناء و همچنین جنوب الشیخ زوید و رفح به هلاکت رساند و شماری دیگر را نیز زخمی کرد.

نظامیان مصری همچنین ۳ حمله تروریست ها را در جنوب شیخ زوید ناکام گذاشتند و تجهیزات و ادوات نظامی متعلق به آنها را منهدم کردند.

از سوی دیگر نیز ۵ تَن از نظامیان ارتش مصر در جریان درگیری با تروریست ها در شمال صحرای سیناء جان خود را از دست دادند.

گفتنی است، حمله تروریستی به پایگاه ارتش مصر در روز جمعه هفته گذشته به کشته شدن ۱۲ نظامی این کشور و زخمی شدن ۸ تَن دیگر منجر شد.