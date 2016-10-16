۹۴۰۰ خانواده ایثارگر لرستانی فاقد مسکن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مراد روشنی عصر یکشنبه در جلسه شورای مسکن لرستان با بیان اینکه در استان لرستان ۹ هزار و ۴۶۴ خانواده ایثارگر فاقد مسکن وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد سه هزار و ۲۶۶ خانواده ساکن خرم آباد بوده و بسیاری از آنها در حاشیه شهر ساکن هستند.

وی با اشاره به اینکه طی سال های گذشته یک قطعه زمین به اندازه ۳۱ هزار مترمربع در ضلع شمال شرقی خرم آباد به بنیاد شهید و امور ایثارگران واگذار شده است، افزود: همچنین با واگذاری ۹ هزار مترمربع زمین نیز طی سال های اخیر زمین های مربوط به ساخت واحدهای مسکونی خانواده شهدا و ایثارگران به ۴۰ هزار متر مربع افزایش یافت.

روشنی اضافه کرد: در صورت واگذاری هر قطعه زمین به سه خانواده ایثارگر این میزان زمین تقریبا به کمتر از ۲۰۰ خانواده خواهد رسید.

وی گفت: میزان زمین های واگذاری به بنیاد شهید پاسخگوی سه هزار و ۲۶۶ خانواده ساکن شهر خرم آباد نیستند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان گفت: درخواست می‌شود اداره کل راه و شهرسازی لرستان و یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌عنوان دستگاه مجری کار احداث مسکن خانواده‌ شهدا و ایثارگران را بر عهده بگیرند تا خانواده شهدا و ایثار گران صاحب سرپناه مناسبی شوند.

هوشنگ بازوند استاندار لرستان نیز در این جلسه گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است ظرف مدت یک ماه کار اداری ساخت ساختمان برای خانواده شهدا و ایثارگران را آغاز کند.